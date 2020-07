Évek óta nincs kétségünk afelől, hogy a világ egyik legdögösebb nője, ám amikor a kora jön szóba, akkor már egy picit zavarba jövünk. A minap ünnepelte ugyanis a popdíva az 51. születésnapját, ami valljuk be, hihetetlennek tűnik – simán letagadhatna akár húsz évet is! Legújabb fotója is ezt támasztja alá, amely egy születésnapi after képként került fel az Instagramra – és lepődjünk meg! – épp eddz rajta J.Lo. A formás idomok mellett persze még valami feltűnhet, méghozzá az, hogy Lopez nem visel sminket. És milyen jól teszi! Makulátlan bőre határozottan irigylésre méltó!

Persze az ünneplés mellett se menjünk el szó nélkül! Vőlegénye, Alex Rodriguez egy nagyon megható videóval és üzenettel készült a nagy napra.

Boldog születésnapot, Macha! Veled minden pillanat varászlatos! Te vagy a legnagyszerűbb partner, a legjobb anya, és egy csodálatos előadó. Egy példakép. Egy hős. Egy inspiráció. Annyira büszke vagyok rád! Nagyon szeretlek!

A születésnapját amúgy családi körben ünnepelte, és később egy kicsit leruccantak a partra is…

Minden bizonnyal élete legszebb időszakát éli most J.Lo, aki amellett, hogy láthatóan jól érzi magát a bőrében, mind magánéleti, mind pedig karrier fronton sorra kapja a pozitív visszaigazolásokat.

