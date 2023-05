Jennifer Lawrence biztosra ment, hogy ne essen el: gyönyörű estélyiben és flip-flop papucsban lépett vörös szőnyegre

A 76. cannes-i filmfesztivállal azonban kivételt tett, mégpedig új filmje, az Anatomy of a Fall premierje miatt, amelyet most először mutattak be a nagyérdemű előtt. A színésznő egy mesés, piros színű estélyiben lépett a fotósok elé, amelyet mint mindig, most is egy natúr sminkkel és egyszerű hajviselettel egészített ki. Látványa mindenkit megbabonázott, hiszen a sztár – más híres nőkkel ellentétben – a mai napig a természetesség híve, amit a filmipar is imád benne.

forrás: Stephane Cardinale/Getty Images

ugyanakkor a jó szerepei és mesés ruhakölteményei mellett, az eséseivel is nagy hírnevet szerzett. Aki emlékszik, jól tudja, hogy a 2013-as Oscar-gála nem is a győzelme, hanem sokkal inkább a lépcsőn való elesése miatt lett olyan emlékezetes. Sőt, nem sokkal később egy másik vörös szőnyeges eseményen is sikerült orra buknia.

forrás: Stephane Cardinale/Getty Images

Bár sokan feltételezték, hogy a színésznő direkt akarta magára vonni a figyelmet, a cannes-i filmfesztiválon már elővigyázatosabb volt a vörös szőnyeg lépcsőjén, így ruhája alatt egy flip flop papucsot viselt - persze csak egy rövid ideig. A terve pedig be is vált, hiszen az eseményt esés nélkül sikerült végig csinálnia és szemmel láthatóan kényelmesebben is érezte magát, mint egy magassarkú cipőben. Mi pedig végre megtudhattuk, hogy tényleg valódi eséseket láthattunk tőle évekkel ezelőtt.

