Jennifer Lawrence megmutatta Katalin hercegné kedvenc szettjének dögösebb verzióját

Elsőre valószínűleg sokan mondják azt, hogy Katalin hercegnében és Jennifer Lawrence-ben nincs semmi közös. Joggal, hiszen Jennifer az a sztár, akinél talán az elmúlt években senki sem rombolta jobban a hollywoodi tökéletesség illúzióját. Mondjuk mikor az Oscar-díjátadón elesett, meg az Éhezők viadala premierjén, meg még számos nyilvános eseményen. De Jennifernek nem csak egyensúlyérzékével akad némi problémája, hiszen ő az a sztár, aki vonult már úgy ki egy étteremből, hogy véletlenül kilógott a bugyija, vagy aki bevallotta egy showműsorban, hogy még 13 évesen is bepisilt az ágyába. Jennifer Lawrence kendőzetlenül őszinte, na és szabadszájú, azaz minden, ami Katalin hercegné nem.

Valamiben viszont mégis hasonlítanak, egyezik az ízlésük. Jennifer ugyanis a hétvégén a paparazzik egy olyan szettben kapták lencsevégre, aminek párját már Katalinon is láthattuk.

forrás: GettyImages

A hercegné bolondul a mintás ruhákért, legyen az apró print, vagy feltűnőbb nyomat, ezek a lenge rucik Katalin nyári gardróbjának alapját képezik. Az elmúlt hónapokban szinte csak ilyen szettekben lehetett látni, ahogy a Jenniferen is látható HVN darab is volt már rajta. Na persze nem pont ez a dögös változat, hiszen sem a csupasz karok, sem a comb mutogatása nem illik egy hercegnéhez, de ennek a kollekciónak a midi ruciját bizony Katalin is birtokolja.

Akár Katalin, akár Jennifer stílusa áll hozzád közelebb, egy hasonló darabot neked is érdemes megszerezned, hiszen már egy hercegné, és egy Oscar-díjas színésznő is rá szavazott!

forrás: HVN

