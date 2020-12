Jennifer Lawrence teljesen felismerhetetlen új frizurájával

Öröm látni, ahogy az élet lassan visszatér Hollywoodba. Bár a legnagyobb biztonság mellett, de a forgatások ismét elkezdődtek, így szuper filmekből továbbra sem lesz hiány. A most készülő alkotások közül egyértelműen az egyik legnagyobb durranás a Netflix saját gyártású vígjátéka, a Don't Look Up, amire valami elképesztő sztárgárdát sikerült összeszedniük. A legvártabb név a filmben kétségtelenül Leonardo DiCaprio, de mellette ott lesz még Meryl Streep, Timothée Chalamet, Jonah Hill, Matthew Perry, Cate Blanchett, Ariane Grande, és , akire elsőre alig ismertünk rá a forgatásokon készült fotókon.

ugyanis vörös lett, és egy olyan lehetetlen frufrut kapott, ami csak keveseknek áll jól. Nos, nem bántásként, de Jen nem tartozik ebbe a kategóriába, ahogy a vörös sem az ő színe, ám a szerepéhez biztos tökéletes lesz, utána pedig visszatérhet, a szőkéhez, mert bár már sok hajszínt kipróbált, végül mindig a szőkénél kötött ki.

A Don't Look Up sztorija egyébként két csillagászról szól, akik megpróbálják figyelmeztetni a világot egy a Föld felé tartó óriási aszteroidára, ami elpusztíthatja a bolygót. Nos, ez így elsőre nem hangzik vígjátéknak, így nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy mi lesz itt a csavar.

ÉS EZT LÁTTAD MÁR?

Galéria / 10 kép Ennyit változtat a frufru az arcon Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria