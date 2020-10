Jennifer Lawrence bemutatja: A tökéletes őszi outfit, ha imádtad a kényelmes karanténszetteket

Igen, filmsztár, de ez még nem jelenti azt, hogy ne lenne pont olyan átlagos, mint bármelyikünk. A hollywoodi csillagra a vörös szőnyegen túl nem jellemző a luxusélet, férjével meglehetősen nyugalmas, más sztárokkal ellentétben már-már unalmasnak mondható életet élnek. Persze a szó legjobb értelmében. És van itt még valami más. A koronavírus-járvány tudjuk, hogy a hírességeket sem kímélte, a karantén pedig rájuk is épp úgy vonatkozott. Ezt ki így, ki úgy élte meg, de egy biztos, a kényelmes szettekbe sokan közülük is beleszerettek. Ezzel így van is.

Szóval, ha mostanában te is úgy érzed, hogy a macinacis hónapok után még most is vágysz a lazaságra, akkor inspirálódj a színésznő szettjeiből, mert ezt most Jen nagyon éli.

A minap például ebben a szettben kapták lencsevére New York-ban, és eltekintve attól a ténytől, hogy a Dior arcának stílszerűen egy Dior sportcipő van a lábán, igazából outfitjének nincs olyan pontja, amit ne lehetne pénztárcabarátabb kivitelben rekonstruálni. Stílusos és könnyű, mi kell még egy kevésbé borús októberi napra?

