Itt a vége: 2 év együttjárás után külön folytatja és John Miller - ezt a Us Weekly erősítette meg. Bennfenntesek szerint John már készen állt a házasságra, ám a színésznő másként gondolta. Állítólag másfele halad az életük, mindkettőjüknek más volt az elképzelése a kapcsolatukról - ez volt a szakításuk oka.

Ám nem sokat bánkódott a különválás miatt ... A minap kollégájával, Bradley Cooperrel kapták őt lencsevégre, sőt, állítólag egész nap együtt lógtak. Velük tartott Bradley 3 éves lánya, Lea De Seine, akinek az édesanyja Irina Shayk szupermodell.

A párt Malibuban fotózták le: Bradley napozott, pihengetett a parton, közben a színésznővel trécselt, aki cukin eljátszott a kislánnyal.

Most őszintén, gondoltad volna, hogy ők ketten valaha is...Persze az is lehet, hogy csak barátként lógtak együtt, mindenesetre a róluk készült képek szép kis pletykacunamit indítottak be Hollwoodban...

Alig várjuk a folytatást!

