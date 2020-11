Jó hír a Hirtelen 30-rajongóknak: Jennifer Garner és Mark Ruffalo ismét közös filmben játszanak

Már 20(!) év eltelt azóta, hogy bemutatták a Hirtelen 30 című filmet, főszerepben rel és Mark Ruffalóval. A két színész akkor dolgozott először közös filmben, de szerencsére hamar kiderült, hogy nagyon jól egymásra tudnak hangolódni. A rajongók kicsit mindig is remélték, hogy lesz majd folytatása a filmnek, de mivel a sztori kereken zárult, erre valószínűleg sosem kerül sor (és talán jobb is így). Mindenesetre egy kis örömhírt azért most kaptunk ezen a téren, hiszen és Mark Ruffalo ismét közös munkába kezdtek!

A két színész a The Adam Projectben tér vissza, ráadásul nem akármilyen szereplőgárdával. A filmben ugyanis a főszerepet alakítja, aki a sztori szerint visszautazik az időben, és 13 éves énjétől kér segítséget a világ megmentéséhez. Az ő szüleit alakítják Jennifer Garnerék, akikkel persze Ryan felnőtt énje sokat fog találkozni, pláne, hogy Mark Ruffalo egy tehetséges fizikust játszik majd, akivel együtt harcolnak a jövő megóvásáért.

Többet egyelőre még nem tudunk a cselekményről, de annyi biztos, hogy rajtuk kívül A Galaxis őrzőinek sztárja, Zoe Saldana is szerepet kapott a filmben! Az alkotás egyébként a Netflixre készül, hamarosan pedig a forgatások is megkezdődnek (ha a koronavírus nem szól közbe), de egyelőre úgy fest, 2021 végén, vagy csak 2022-ben kerül fel a platformra.

Mindenesetre már nagyon várjuk!

