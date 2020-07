az elmúlt néhány hónapban nagyon szigorúan vette a karantént, és gyermekeivel ha épp kimozdultak valamerre, biztos, hogy csakis maszkban léptek ki a házból. A színésznő most viszont úgy döntött, egy kis pihenő neki is kijár, így baráti társaságával ellátogatott Malibura, hogy a tengerparton kapcsolódhasson ki!

Igazi példakép! Jennifer Garner nem akármire vállalkozott Sztárok Nem érdekel Elolvasom

A 48 éves színésznő bikini helyett egy egyrészes fürdőruhát választott, ami látni engedte, hogy mennyire szuper formában van! Tény, hogy a karantén időszaka alatt is folyamatosan kijárt futni és sportolni, ennek pedig most valóban meg is van az eredménye.

Az Insta-galériában lapozva több képet is láthatsz ről.

Érdekel, hogy mi alakjának titka? A színésznő egyszer már elárulta, hogy az állandó mozgás mellett arra is nagyon odafigyel, hogy mikor mit eszik. Reggelire például mindig ugyanazt választja, hogy biztosan szuper maradjon az alakja, tanácsát pedig érdemes megfogadni:

Jennifer Garner minden reggel ugyanazt a reggelit eszi, hogy tökéletes maradjon az alakja Egészség Nem érdekel Elolvasom

Azt tudtad, hogy ezek a hírességek rendkívül fittek, csak épp nem verik nagydobra? Kattints a galériára a fotókért!

Galéria / 8 kép Sztárok, akikről nem is tudtad, hogy ennyire fittek Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria