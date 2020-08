A találkozót a tengerpartra szervezték, ahova Ben gyerekei és Matt családja is velük tartott. A képek tanúsága szerint nagyon jól sikerült a bemutatkozás, hiszen Matt-et is elvarázsolta a 32 éves színésznő, aki szemmel láthatóan nemcsak Affleckért, hanem annak két lányáért és fiáért is odáig van. Ezek után már mindenki arra volt kíváncsi, hogy Ben mikor mutatja be volt feleségének is, ami sokak szerint tényleg igazán komollyá tenné a kapcsolatot.

Ana de Armas és Ben Affleck kapcsolata tényleg komoly - A legjobb barátjának is bemutatta új kedvesét Sztárok Nem érdekel Elolvasom

Pár napja derült fény rá, hogy Jennifer Bradley Cooper-el randevúzgat, így valószínű az Oscar-díjas színész emiatt is tökéletes időzítésnek tartotta most összeereszteni volt és jelenlegi kedvesét. Ben és Ana elvitték a gyerekeket néhány órára, majd miután később hazavitték őket együtt mentek be a színésznő házába.

Hogy hogyan sikerült az első találkozó még nincs hír, de köztudott, hogy Jennifer és Ben rendkívül jó barátságot ápol egymással a válásuk ellenére is és mindketten örülnek, ha boldognak látják egymást.

Ha kíváncsi vagy a legtöbbet érő sztárpárokra, akkor kattints a galériára!

Galéria / 10 kép Ők a legtöbbet érő sztárpárok Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria