Nem egyszerű, az tuti! Jennifer Garner elmesélte, milyen egy szakítás után randizni - a reflektorfényben!

Semmi kétségünk afelől, hogy az elmúlt évtizedekben tökéletesen hozzászokott ahhoz, milyen randizni a világ előtt, és minden nyűgjével igencsak tisztában van.

,,Amikor komolyodik a dolog, valósággá válik, rögtön elkezdik azt boncolgatni, mikor lesz az eljegyzés, akkor pedig az embernek kicsit olyan érzése lesz, hogy tényleg teljesítenie kell, ettől pedig minden kicsit meghal egy pillanatra" - mesélte a 48 éves színésznő a Tell Me More show-ban Kelly Corrigannek.

Ekkor pedig rögtön jön az a bizonyos "gond van a Paradicsomban", és természetesen önbeteljesítő jóslat lesz az egészből. Valamiféle békét hajszolsz, ám mivel már nyomtatásban szerepelt a dolog, inkább úgy érzed, már lejátszott meccs az egész - akár az, akár nem igazából. - tette hozzá a színésznő.

Hát, nem hangzik túl jól a színésznő véleménye a randizásról, és az is lehet, hogy már vannak dolgok, amiket másképp csinálna.

Jennifer és Ben Affleck házassága 2015-ben ért véget, 2018-ban John Millerrel kezdett randizni, akivel 2020-ban szakítottak. Elvileg jó barátok maradtak, Jen pedig a kapcsolatuk elején azt mesélte, John hozta vissza őt az életbe...

Bennfenntesek szerint az üzletember szintet akart lépni, eljegyzésre vágyott, Jennifer azonban bizonytalan volt.

