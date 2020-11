Jennifer Aniston izgalmas bejelentést tett a közösségi oldalán. Az 53 éves színésznőnek új munkahelye van, méghozzá a Vital Proteins kreatív igazgatója lett, feladatai között pedig a termékinnováció és a márkaépítés fog legfőképp szerepelni.

Ami azt illeti, Jennifer Aniston új munkájában nincs semmi meglepő, nem ő az első sztár, aki színészkedés mellett belekezd valami egészen más bizniszbe is, és hát valljuk be, a Jóbarátok egykori csillagához nagyon is passzul a Vital Proteins, hiszen mindig is az egészséges életmód egyik legismertebb hollywoodi szószólója volt.

Ezzel a diétával érte el Jennifer Aniston, hogy az 50-en túl is úgy néz ki, mint a 20-as éveiben Sztárok Nem érdekel Elolvasom

Emellett már csak azért is hiteles ebben a szerepben, mert a márka termékeit már hosszú évek óta használja, így jól ismeri a csapatot, és mikor a vezetőség megtalálta ezzel a pozícióval, nem habozott. Aggódni azonban nem kell, szó sincs róla, hogy Jennifer felhagyna a színészkedéssel, ám az tény, hogy 2020 nem a filmforgatások éve volt, talán pont ezért döntött úgy, hogy új vizeken próbálja ki magát.

ÉS EZT LÁTTAD MÁR?

Galéria / 7 kép Férfi sztárok legfurább korábbi munkahelyei Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria