Fotókon Jennifer Aniston orrplasztikája - A beavatkozás hatalmas változást hozott a filmcsillag életében

„A legjobb tíz év” – így emlékszik vissza Jennifer Aniston a Jóbarátokra. Noha karrierje már egészen más univerzumokban szárnyal, még mindig nem lehet róla úgy beszélni, hogy ne terelődne a szó a sorozatra, ami elhozta a világhírt neki. Jen a Jóbarátok előtt mindössze két kevésbé sikeres filmben tűnt fel, majd mikor megkapta Rachel szerepét, minden megváltozott. A színésznő büszke a sorozat sikerére, és a csapatból kétségkívül ő az, aki a legtovább jutott, hisz a mai napig Hollywood egyik legkeresettebb sztárja.

Jennifer Aniston sokak számára olyan, mint a lány a szomszédból. Mindig kedves, mindig mosolyog, és annyi ideje ismerjük, hogy már el is felejtettük, hogyan nézett ki régen. Pedig Jen sokat változott. Bár sok kollégájával szemben ő ma már nem harcol az idő múlásával, ugyanakkor a plasztikai beavatkozások csodáját fiatalabb korában nem vetette meg.

Az orrát például már karrierje elején megműttette, sőt, később még egy orrplasztikán átesett, ugyanakkor a róla készült régi képek még emlékeztetnek arra, hogyan is festett Jen a hírnév előtt. A műtét elképesztő átalakulást hozott, az pedig már csak a szerencse kérdése volt, hogy arckarakterének megváltozása nem vetette vissza a hírnevét, míg például a Dirty Dancingből ismert Jennifer Grey egy hasonló beavatkozás után már szinte alig kapott szerepet (mondjuk a Jóbarátokban pont szerepelt).

Nyári lapszámunk címlaplánya Jennifer Aniston!

