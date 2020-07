#wearadamnmask, ezt a hashtag-et fűzte Jennifer Aniszton legfrissebb posztjához, melyben a maszkviselés fontosságára igyekszik felhívni a figyelmet. Ami azt illeti, nem Jennifer az első, aki az elmúlt napokban kiemelt fontossággal kezeli ezt a témát, na és persze használja a #wearadamnmask hashtag-et, a Jóbarátok egykori csillaga mellett számos sztár igyekszik felhasználni ismertségét arra, hogy követőit óva intse a hanyagságtól, sőt, akad olyan is, aki már nem tudja megválogatni a szavait:

Megértem, hogy maszk viselése kellemetlen és kényelmetlen. De rosszabb lesz minden, ha ezzel most felhagyunk. Munkahelyek vesznek el, az egészségügyi dolgozók a teljes kimerültséggel küzdenek. Már így is olyan sok életet követelt ez a vírus, mert nem tettünk eleget.

Írta Jennifer Aniston a képhez, és arra kér mindenkit, hogy ne csak saját magával és komfortérzetével foglalkozzon, hiszen a koronavírus továbbra is fenyegeti az emberiséget, és a világ több pontján ismét emelkedik a betegek száma. A téma egyébként nem véletlenül került most elő, hiszen a járvány lassulása miatt sokan rögtön visszatértek a korábbi életükhöz, és úgy tesznek, mintha elmúlt volna a veszély, ám ez a legrosszabb álom, amibe most ringathatjuk magunkat.

És bár a téma komolyabb és fontosabb, mint Jennifer Aniston külseje, de azt azért még megjegyeznénk itt, hogy ti láttatok már valakit, aki dögösebb volt maszkban?

Pedig már jó pár sztárt elcsíptünk így...

