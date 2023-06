Öregedni nem bűn: Jennifer Aniston lenőtt, ősz haját egyszerűen imádjuk

Bár ezért mindennap tesz is, hiszen a sport és a megfelelő bőrápolási rutin a mindennapjai kötelező részét képezik. Most azonban nem a kifogástalan külseje kapcsán robbant fel az internet, hanem azért, mert először mutatta meg magát lenőtt, őszes hajjal.

50 felett nem meglepő, hogy már van elvétve egy-egy ősz hajszálunk, de kedvenc sztárjaink – köztük a Jóbarátok sztárja – azért igyekeznek megfelelően eltitkolni előlünk, hogy ők is csak emberből vannak. Jen a rajongói legnagyobb örömére életében először kivételt tett, és megmutatta, hogyan is néz ki a haja festés előtt.

Ennek apropóján pedig legújabb hajápolási termékét is megmutatta a követőinek, amelynek hatásairól és használatáról is beszélt. Jennifernek óriási sikere volt a videó feltöltését követően, hiszen ezzel is azt szerette volna mindenkiben erősíteni, hogy öregedni nem bűn, ahogy kifogástalannak sem kell mindig lennünk.

Aniston 2021 szeptemberében dobta piacra saját hajápoló márkáját, amely nemcsak népszerű, de sok szakértő szerint az egyik legjobb hajbrand a piacon.

Ezt olvastad már?

Galéria / 14 kép 14 stílustrükk, amire Jennifer Aniston esküszik Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Még több Jennifer Aniston!

Galéria / 4 kép 4 életmód tipp, amit megfogadtam Jennifer Anistontól Megnézem a galériát