Jennifer Aniston 55 évesen is bomba formában van: tökéletes alakját a fiatalabbak is megirigyelhetnék

Az 55 éves sztár hivatalosan is közelebb van a 60-hoz, ám külsején mit sem fog az idő. Jen többször is elmondta, hogy a rendszeres sport és az egészséges étkezés mellett a belső harmóniánkra is ugyanolyan hangsúlyt kell fektetni. Az elmúlt években pedig nem is volt rest erre időt szánni. Jennifer Aniston szinte mindennapját meditációval kezdi és csak utána jöhet minden. Hiszen a belső szépségünk táplálja a külsőnket - állítása szerint.

Jen ezt a minap ismét megmutatta, ugyanis az Emmy FYC Event vörös szőnyegén mutatta meg magát, ahol a The Morning Show kapcsán adott néhány interjút. Az eseményre a fenntartható Reformation márka vörös ruhájában tette tiszteletét, amely tökéletes passzolt tónusos, sportos alakjához. A 278 dolláros ruha amellett, hogy testhezálló volt, színével és mintájával is mindenkit elvarázsolt.

Nem tudni, hogy van-e valaki a színésznő életében, de kétségkívül fantasztikusan van és ez látszik is kisugárzásán.

Jennifer Aniston mellett vannak még páran, akik hihetetlen formában vannak az ötödik X felett is!

