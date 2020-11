Jason Momoa rémes időszak előtt áll, és nagyon, de nagyon nehezen viseli

Nemsokára eljön az ideje annak, hogy lánya, a 13 éves Lola Iolani randizni kezd. A színész nemrég a Men's Health Magazinnak mesélte el, hogy lánya szülinapján sírva fakadt, mert akkor esett le neki, hogy Lola nemsokára pasizni fog, ezt pedig nagyon nem akarja...

Azt is elárulta, ő tudja jól, nagyon rosszul viseli majd a randizást - nem úgy, mint felesége exférje, Lenny Kravitz, aki elég lazán kezelte, amikor lányát, Zoet randizni hívták.

Biztos, hogy nem fogom jól csinálni. Gyűlölni fogom, amikor hazahoz néhány...rosszfiút. Azt fogom mondani, hogy ha talál egy olyan pasit, aki jobban gondoskodik róla, mint én a feleségemről, Lisáról, akkor minden ok, hajrá



- mesélte a világsztár.

A szexi színész mesélt arról is, hogy a családot még közelebb hozta a karantén. A színésznek a 13 éves lányán kívül van még egy fia is, a 11 éves Nakoa-Wolf Manakauapo Namakaeha, akit csak Wolfie-nak becéznek. Nagyon sokat tudtak együtt lenni, Momoa szerint ettől ő is sokkal jobb apa és jobb ember lett.

De persze ettől még rémesen utálja a gondolatot, hogy lánya lassan nő lesz...

