Azt gondolnánk, a sztárokkal ilyesmi nem történhet, de bizony velük is megeshet, hogy lerobban a kocsijuk. Így járt tegnap , aki ráadásul a 43 fokos hőségben rekedt a sivatag közepén, arra várva, hogy egy autómentő a segítségére siesse.

egyébként ritka laza a híresség, ahelyett, hogy bosszankodott volna, inkább lekapta a pólóját és kiélvezte a meleg nap sugarait, közben pedig aláfestő zenének a countryénekes, Colter Wall-t hallgatta. Végül az autómentő is jól járt, biztos nem gyakran esik meg vele, hogy egy ekkora világsztárral találkozzon, az meg főleg nem, hogy Willie Nelson ikonikus, On The Road Again című számát énekelje vele. Egy biztos, mi is nagyon szívesen cseréltünk volna vele!

A sztoriban pedig az a legironikusabb, hogy Momoa az elmúlt időszakban pont azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy kipofozta kedvese régi kocsiját, hát most megint lesz mit bütykölnie...

