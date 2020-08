Minden bizonnyal sokan álmodoznak arról, hogy egyszer találkoznak val, ám valljuk be, erre igen kevés az esély. Vagy mégsem? Egyik olvasónkkal a minap ez megtörtént, mikor épp a Deák Ferenc tér környékén sétálgatva arra lett figyelmes, hogy maga Aquaman áll vele szemben. Mázlista...

A hazai sajtó egyébként nem is tudott róla, hogy a világsztár épp hazánkban tartózkodik, ahogy mi sem, de ahogy a fenti kép is bizonyítja, most nagyon is érdemes Budapesten nyitott szemmel járni, ugyanis köztünk jár.

Olvasónk beszámolója szerint egyébként alig hitt a szemének, amikor egy fekete autóból egyszer csak kiszállt az orra előtt a színész, majd tátott szájjal, földbegyökerezett lábbal követte tovább a tekintetével, fotót pedig csak az utolsó pillanatban jutott eszébe készíteni. Jason-t egyébként nem lesz könnyű felismerni, ugyanis a kocsiból kiszállva a sztár felkötött egy kendőt az arca elé, de ahogy az olvasónk is fogalmazott:

Aki nem ismeri meg a tetkójáról, az meg is érdemli, hogy csak úgy elsétáljon mellette.

