Az énekes pár hónapja randizgat a szépséges Jena Frumes-szel, akivel tegnap nem akárhogy ment vacsorázni. Az újdonsült pár természetesen egymáshoz öltözve a legdivatosabb szettjükben és maszkban indultak neki az estének, így nem csoda, hogy mindenki őket nézte az est folyamán. A szexi énekes már jó ideje nem mutatkozott együtt nővel, ezért mindenki azt találgatja, hogy mégis mivel foghatta meg ennyire Jenna a sztárt.

Aki azonban nemcsak Jasont, hanem Jenat is követi Instagramon az nagyon jól tudja, hogy a hölgy a közösségi média egyik legjobb nőjének számít. A félvér, zöld szemű, tökéletes alakú 26 éves modell már több hírességet is az ujja köré csavart, most azonban úgy néz ki, hogy Jason mellett végre elköteleződött, ahogy az énekes is mellette. Közeli barátok szerint ilyen boldognak még soha nem látta őket senki. Sőt mi több, már az összeköltözés is szóba jött közöttük.

Jason egyébként mostanában a vicces videóival szokott feltűnést kelteni. Legutóbb Will Smith fogait verte ki, persze csak véletlenül.

