A japánok 5 szokása, amin mindenki csodálkozik

A Felkelő Nap Országa misztikus és csodálatos, néha az Európaiak számára kissé érthetetlen. Számos szokást, rituálét tanultak már el az emberek a japánoktól, de vannak olyanok, amiket még mindig sokan meglepődnek.

A Reddit fórumán árulták el többen is, mik azok a szokások, amiket először el sem akartak hinni, pedig a japán embereknél teljesen hétköznapiak.

Ezeket találták a legtöbben a legérdekesebbnek:

A fürdőszobában külön papucsot kell viselni

A bejárati ajtóban a cipőt papucsra cserélik a japánok, azonban a házi papucsban tilos a fürdőbe belépni. A mosdó ajtajában illik hagyni a sima lakásban járkálós lábbelit, és az extrém tiszta, fürdőszobai papucsra cserélni, hiszen számukra óriási jelentőséggel bír a higiénia.

Toroköblítés az utcáról belépve

Míg az európaiak kezetmosnak, mikor az utcáról belépnek a lakásba, a japánok torkot és szájat is öblítenek. Nem csak otthon, hanem a munkahelyükön is, vagy épp a plázákban is elvégzik ezt a rituálét, ugyanis ilyenkor a levegőből lerakódó szennyeződéseket öblítik ki.

Eldobható papucsok

A vendégek nem sima papucsot kapnak a lakásba bejövetelkor, hanem eldobható, soha többet nem használandó papucsokat, szintén a higiénia miatt.

Titkos fehérneműk

A japánok a levegő páratartalma miatt az erkélyen teregetnek, épp emiatt eltakarják a fehérneműiket a kíváncsi szemek elöl, és mivel szerintük nem illik a fehérneműt úgy szárítani, hogy mások láthassák, speciális bugyi és melltartó eltakaró eszözöket fejlesztettek ki.

forrás: Amazon Így néz ki a titkos bugyi teregetés Japánban.

A szekrényekben minden függőlegesen áll

Ahelyett, hogy felakasztanának mindent vállfára, mindent élére hajtogatnak és függőlegesen tárolják a gardrób fiókjaiban. Ezzel sokkal több helyet tudnak spórolni, és kevesebb helyet foglalnak a ruhák a szerkényben. Bizony, a fehérneműket is egyesével élére hajtják.

