Jamie Foxx szíve darabokra tört - Elvesztette a testvérét

közösségi oldalán jelentette be a szomorú hírt, hogy testvére, DeOndra Dixon 36 éves korában elhunyt. DeOndra a Down-szindróma Alapítvány globális nagykövete volt, sőt az alapítvány legmagasabb kitüntetésének, a Quincy Jones Exceptional Advocacy Award első díjazottja is volt.

A szívem millió darabra tört szét ... gyönyörű szerető nővérem, Deondra átkelt ... azért mondom, hogy átkelt, mert mindig életben lesz ... bárki, aki ismerte a tesóm... tudta, hogy egy ragyogó fény.

Jamie teljesen összetört, mivel testvére az egyik legjobb barátja is volt. Sokszor vitte magával rendezvényekre és bulikba is. Többek között Chris Brown énekessel is nagyszerű barátságot ápolt, aki szintén megemlékezett az Oscar-díjas színész testvéréről.



Bár DeOndra születése óta Down-szindrómás volt, mindig is nagyon önálló és teljes életet tudott élni, illetve híres bátyja segítségével igyekezett felhívni a hozzá hasonló emberek társadalomba való beilleszkedésére a figyelmet. Azonban a halála pontos okáról még nem tudni semmit.

