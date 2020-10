A Dawson és a haverok szereplőjének fotóján ámulnak a rajongók – de tényleg, hogy csinálják?

A Dawson és a haverok című sorozattal hihetetlen népszerűséget elért színész, mindig is nagy családra vágyott, álma pedig teljesült is. Mostanra öt gyönyörű, egészséges gyermek édesapja, feleségével tökéletes harmóniában élnek, és egész egyszerűen olyan idilli képet mutatnak a nagycsaládos életről, hogy azt jó nézni. A minap felkarolva a családot – és négy kutyát – indultak el némi felejthetetlen élményt gyűjteni az arizonai Grand Canyonba. Ott pedig lőttek egy olyan fotót, ami igazán képeslapra illő! Az öt gyermek. Olivia (9), Joshua (8), Annabel (6), Emilia(4) és Gwendolyn(2) mellett ott pózolnak a büszke szülők és persze a négy kutya is. A képet látva a rajongók sem tudták már visszafogni magukat és többen feltették a kérdést a poszt alatt: hogy csinálják? Hogy tudják ennyifelé osztani a figyelmüket?

Bár válasz egyelőre nem érkezett a színésztől a nekik intézett kérdésekre, az azonban bizonyos, hogy olyan szoros szövetség van közte és a felesége között, ami határozottan irigylésreméltó. Sokan talán nem tudják, de az élet azért nálunk sem volt mindig fenékig tejfel. 2019 novemberében felesége ugyanis sajnálatosan elvetélt, és ha mindez nem lenne elég fájdalmas, idén nyáron ugyanez a történet megismétlődött, akkor ismét a 17. héten történt meg a baj. A színész feleségének, Kimberly Brroknak kilenc éven belül öt vetélése volt, így ha valakik, hát ők tudják, hogy milyen fájdalom is ez, és ahogy a színész korábban megfogalmazta, ezek az esetek csak még jobban hozzájárulnak ahhoz, hogy megbecsüljék azt, amijük van.

