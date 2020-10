Úgy fest, nem is lesz mozis premierje az új James Bondnak

Nem elég, hogy kétszer is elhalasztották a legújabb James Bond film bemutatóját, és 2020 tavasza helyett 2021-ben érkezik csak a premier, de ráadásul most az a hír érkezett Hollyoodból, hogy valószínű, hogy a Nincs idő meghalni című film egyáltalán nem is kerül mozikba.

Szerencsére nem arról van szó, hogy egyáltalán nem mutatják be, csak épp streaming szolgáltatón keresztül lehet majd megnézni.

Már megint elhalasztják 3 óriásinak ígérkező film premierjét Életmód Nem érdekel Elolvasom

A film forgalmazója, az MGM állítólag már tárgyal is a Netflix-szel, az Amazonnal és az Apple-lel, amelyek közül valamelyiken mutathatják be a hatalmas durranásnak ígérkező filmet, ha 2021-re még nem rendeződik a világ helyzete.

Emellett az is felmerült, hogy lehet, hogy anyagilag a forgalmazók és a színészek is jobban járnak, ha inkább még egy évet kell várni a mozis premierre, és csak 2022-ben, az első Bond-film 60. évfordulóján láthatjuk a filmet.

Nos, kíváncsian várják a rajongók a fejleményeket...

Nézd meg ezt is!

Galéria / 11 kép 11 színésznő, aki szerintünk tökéletes női James Bond lehetne Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Zseniális lett a legújabb James Bond film második előzetese Sztárok Nem érdekel Elolvasom