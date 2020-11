Will Smith felesége smink nélkül még jobban néz ki, mint kifestve

szeptemberben töltötte be a 49-et, de a színésznő bőven letagadhatna pár évet a korából. Ezt pedig egy különleges videóval bizonyította most be, amin ráadásul teljesen smink nélkül, természetes formában mutatta meg magát. A kommentelők rögtön felhívták a figyelmet arra, hogy Jada bőre milyen ragyogóan szép!

Ez egy intenzív hét lesz. Adj magadnak puszikat és öleléseket, hogy átvészeld! - írta a kép alá.

A színésznő egyébként sosem volt híve a túl sok sminknek, elsősorban mindig inkább a visszafogottságra törekszik. Elmondása szerint sokszor gőzöli az arcát, és gyakran tart sminkmentes napokat, amikor egyáltalán nem visel magán semmit. E mellett az étkezésre, edzésre, sok vízre is nagy figyelmet fordít.

A karanténidőszak alatt egyik szerkesztőnk is kipróbálta, milyen hatással van a bőrére az, hogy 2 hónapig egyáltalán nem sminkel. Az eredményt itt elolvashatod:

Alig viseltem sminket az elmúlt 2 hónapban, elmondom, mit tapasztaltam a bőrömön Szépség

