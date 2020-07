Most azonban, amikor bombaként robbant a hír, hogy bizony a nyitott házasság nemcsak kamu volt, hanem igazából is történt megcsalás a sztárpár kapcsolatában, mindenki ledöbbent. Főleg, hogy nem a színész, hanem a felesége, Jada követte el a hűtlenséget, amelyet először egy közleményben tagadott, majd saját talkshowjában, a Red Table Talk-ban mégis bevallott. A műsorban amellett, hogy kendőzetlenül beszélt a házasságuknak arról az időszakáról, vendége a férje, volt, aki végig hallgatta és reflektált is neje vallomására.

forrás: gettyimages

A napokban fény derült rá, hogy néhány éve intim kapcsolat volt közte és August Alsina énekes között, amelyet a férfi kotyogott el a sajtónak. A kellemetlenséget nemcsak a viszony okozta, hanem az is, hogy a fiatal énekes a sztárpár fiának az egyik legjobb barátja. August elmondása szerint nagyon mély érzelmei voltak a színésznő iránt, akire istennőként tekintett. Az incidens után Jada és Will úgy gondolta, hogy csak úgy tudnak tiszta vizet önteni a pohárba, ha azt kettesben teszik meg a színésznő műsorában, ahol mindent elárulnak arról, hogy miért alakult így a helyzet.

A szívfacsaró adásban elmesélték, hogy egy időben szakítottak. Ahogy a legtöbb kapcsolat, úgy az övék is mélypontra jutott és eltávolodtak egymástól. Ekkor jött a képbe a fiatal énekes, akivel a mosolyszünet közben melegedett össze a sztár. Bár Will megértő volt és egy percig sem hibáztatta a színésznőt, mégis látszódott az arcán a fájdalom, amit felesége rövid kalandja okozott neki. Azóta visszataláltak egymáshoz és állításuk szerint már semmi sem tudná őket elválasztani. Jada vallomása egyébként elképesztő rekordokat döntött meg. 16 óra alatt 12 millió nézője volt, jelenleg pedig 26 millió megtekintésnél tart, amire még soha nem volt példa.

Jada kibeszélős showját lányával és édesanyjával vezeti, akikkel olyan témákról szoktak kendőzetlen őszinteséggel beszélni mint a migráció, a szex, a szerelem, vagy éppen a családon belüli erőszak.

