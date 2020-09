Jacob Elordi megmutatta, milyen egy jófej ex - Üzent volt barátnőjének

Jennifer Aniston, Jimmy Kimmel és sok más sztár is gratulált a mindössze 24 éves tehetségnek, hiszen ezt az óriási elismerést még senki nem zsebelhette be ilyen fiatalon. A HBO-n futó Eufória című sorozat így szó szerint meghozta számára a várva várt áttörést. A forgatások alatt pedig a szerelem is rátalált Jacob Elordi személyében, akivel ugyan már nincsenek együtt, de nagyon jóban maradtak.

Ezt mi sem bizonyítja jobban, hogy a 23 éves színész saját Instagram oldalán gratulált volt párjának. Az Insta-sztoriban egy képet töltött fel Zendayaról, amelyhez a következő kedves szöveget írta:

Gratulálok Kapitány! Bravó!

forrás: Instagram/JacobElordi Zendaya

Az egykori pár 2019-ben randizgatott pár hónapig, de a sok munka és utazás miatt a szakítás mellett döntöttek. Azóta mindketten tovább léptek. Zendaya jelenleg a munkára koncentrál, míg Jacob Kaia Gerberrel tölti minden idejét. Ettől függetlenül sokat beszélnek, sőt mi több Zendaya és Kaia nagyon kedvelik egymást. Több nyilvános eseményen is elbeszélgettek már.

Ha kíváncsi vagy a tavalyi Emmy-díjátadó legszebb ruháit, akkor kattints a galériára!

Galéria / 8 kép Mutatjuk az Emmy-díjátadó legjobban öltözött hölgyeit Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria