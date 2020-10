Szeptember végén egy igen különleges bejelentést tett Rose Leslie a Make magazin címlapján, kiderült, hogy a Trónok harca szereplője várandós. A hírt korábban egy pillanatra sem neszelte meg a sajtó, így nem csoda, hogy nagy volt a meglepődés, aminek a sorozat rajongói különösen örültek, hiszen Rose párja a Trónok harca másik nagy sztárja, Kit Hatington.

A lesifotósok azóta vadásznak a párra, akik egyébként kapcsolatuk kezdete óta igyekeznek távol maradni a nyilvánosságtól, ám most végre célt értek, elkészült az első pocakos fotó a színésznőről a nagy bejelentés óta!

Rose Leslie és férje épp kutyájuk társaságában nagy pakolásban voltak London egyik utcáján, a róluk készült képeken pedig jól látszik, hogy milyen szépen gömbölyödik már a színésznő pocakja.

A Trónok harca szereplőinek kapcsolatáról már hosszú ideje pletykáltak, mikor 2016-ban hivatalos is elismerték kapcsolatukat, 2018-ban pedig örökre összekötötték életüket. Akkor az esküvőn több kollégájuk is részt vett, és Rose terhessége is nagy örömre ad okot a stábban, hiszen hamarosan megszületik az első igazi Trónok harca baby.

ÉS EZT LÁTTAD MÁR?

Galéria / 12 kép Trónok harca szereplők, akire ma már rá sem ismerni Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria