A legjobb, ha amikor csak teheted, hazai idényzöldségeket és gyümölcsöket fogyasztasz. A cukkininek millió arca van: eheted nyersen, salátaként, csinálhatsz belőle tésztát, grillezheted, töltheted, kisütheted, használhatod akár süteményekbe is. A lényeg, hogy edd most minél gyakrabban - soroljuk is az érveket mellette!

Telis-tele van vitaminokkal és ásványi anyagokkal Jelentős mennyiségű folátot, káliumot, mangánt, A;C; B6 és K-vitamint tartalmaz, ezek miatt a látásra remek hatással van, és az immunrendszert is erősíti. Bővelkedik antioxidánsokban Gyakori fogyasztása véd a szabad gyökök ellen, nagy szerepe vana regenerációban, és a gyulladások ellen is kiváló. Sőt, az öregedési folyamatokat is lassítja! Fantasztikusan hat az emésztésre A cukkini nagyrészt vízből áll, így remekül hidratál, ráadásul minimális mennyiségű kalóriát tartalmaz. Épp a magas víztartalom miatt jótékonyan hat az emésztésre, emellett rostban is gazdag, ami szintén serkenti az anyagcserét és csökkenti a puffadást is. Segít csökkenteni a vércukorszintet és a vérnyomást A cukkini sok élelmi rostot tartalmaz, emiatt hamar eltelít, és kevesebb szénhidrátra lesz szükséged. Ezáltal hasznos segítség a 2. tipusú cukorbetegség ellen is. Rost és káliumtartalmának köszönhetően pedig segít a vérnyomás beállításában. forrás: GettyImages