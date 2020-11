Iszak Eszti szakmát váltott

Iszak Eszti idén nyáron döntött úgy, hogy elvégzi a jógaoktató tanfolyamot. Nyár végére hivatalosan hatha-jóga oktató vált belőle, mostanra pedig már saját óráit tartja, sőt egészen nagy csoportokat is taníthat rá. Eleinte csak a barátainak és családtagjainak mutatta meg új tudását, most októberben például már az Európai Sporthéten mozgatta meg az érdeklődőket.

A gyönyörű műsorvezető 26 éves kora óta jógázik, a bikram volt a kedvenc fajtája éveken át, majd később kezdett el érdeklődni a többi fajta iránt, majd a hatha lett az ő hivatása. Az oktatás mellett azért folyamatosan jár ő is órákra, hogy minél többet tanuljon.

A jógában az a legjobb, amellett, hogy ki tudja kapcsolni az elmét, és meditatív állapotba helyez, hogy bárhol elvégezhető, nem kell hozzá semmilyen eszköz. Rögtön belehelyezi az embert egy egyensúly állapotba. - mondta Eszti.

Eszti szerint a sport nem csak a testére van jó hatással, de mentális egészségére is, hiszen teljesen képes megszűntetni a feszültségét is, sőt, az immunrendszert is erősíti.

Az tuti, hogy Eszti csúcsformában van, így tutira sokaknak lesz kedve kipróbálni a jógát miatta.