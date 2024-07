Egy közeli ismerős kitálalt: Jennifer Lopez és Ben Affleck házasságának már hónapok óta vége van!

Ben Affleck és szerelme közel 20 évvel a szakítás után adott esélyt számunkra, hogy elhiggyük: az igaz szerelemnek néha idő kell. Bár 2004-ben búcsút intettek egymásnak az esküvő előtt, 2020-ban újra egymásra találtak. Most azonban már a válás küszöbén állnak, amit egy bennfentes is megerősített. Sőt, már azt is tudni, mióta nincsenek együtt.

A közeli ismerős szerint március óta külön él a sztárpár, de Affleck „nagyon védi Jennifert”. A pár szakításáról szóló pletykák májusban kezdődtek el, miután egyre többször mutatkozott a vörös szőnyegen férje nélkül. Többek között olyan fontos eseményeken sem vett részt, mint az idei MET-gála vagy a színész-énekesnő legújabb filmjének, az Atlasnak a premierje.

forrás: Bellocqimages/gettyimages Ben Affleck szinte teljesen felismerhetetlen a legújabb fotókon, sokak szerint megviseli a válás Jennifer Lopeztől.

„Nem építhetsz kapcsolatot valakivel, aki elszakadt önmagától” – áll a bejegyzésben, amit J.Lo maga kedvelt be pár hete, ezzel ismét megerősítve a rajongóknak, hogy ugyanabba a gödörbe estek férjével. Nem sokkal később pedig világkörüli turnéját is lemondta.

A bennfentes azt is elmondta, hogy Ben sok szempontból észhez tért, és ebből a házasságból minél előbb menekülni akart, ami most szemmel láthatóan sikerült is neki, hiszen a napokban minden holmiját elhozta 60 millió dollárt érő közös otthonukból.

Pedig álomszép esküvőjük volt!

