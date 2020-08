"Szívesebben barátkozom szép emberekkel" - Vajon mi lehet az oka?

"Durva, de valamiért muszáj, hogy jó csajok vegyenek körül" - ez a mondat akár egy Charlie Sheen filmben is elhangozhatott volna, de egy elég fancy kávézó egyik asztalánál történt meg, ráasul nem egy nőcsábász, hanem egy dekoratív, húszas évei elején járó lány mondta. Egy kicsit közelebb húztam a székemet, hogy az okfejtést végighallgathassam.

A fiatal nő szerencsére nem hagyta ennyiben a dolgot, és igencsak részletesen megosztotta a barátnőjével, hogy nála nem csak a Tinderen fontos a jó kinézet, hanem a barátkozás terén is.

Mindenkinek nagyobb teret adunk így az ismerkedésre meg arra is, hogy többen észrevegyenek minket. Plusz gondolj bele abba is, ha nem igazán szép és igényes csajokkal venném körül magam, mennyire tudnám nekik őszintén azt mondani, hogy persze, jól nézel ki? Egy idő után lehet, hogy én is magasról tennék az ápoltságra, vagy az alakomra. Egyszerűen nem tudnék őszinte lenni velük, ha kinézetről van szó.

- fejtette ki még jobban.