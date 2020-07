Videón tette közzé medencés otthon szülését a modell

Iskra Lawrence-t eddig a testpozitív mozgalom egyik arcaként ismertük, és tulajdonképpen most sem távolodott el nagyon fő profiljától: ezúttal az első szülését mutatta be ország-világnak, és azt állítja: bármikor újra megtenné (mármint szülne).

A 29 éves brit modell és barátja, Philip Payne kisfia április 19-én jött világra az otthonukban. Most videón osztották meg az otthon szülés minden örömét és nehézségét.

„Fogalmam se volt arról, milyen gyötrelmesek tudnak lenni a fájások – kezdi például Lawrence. – Sőt, számomra bizonyos szempontból még nehezebb is volt ez a rész, mint amikor előbukkant a baba feje, mert azt hittem, sose lesz vége.”

A fájások 12 órán át tartottak, mielőtt elment volna a magzatvíz. A szülei és Payne is jelen voltak (ne feledjük, Britanniában kijárási tilalom volt ekkor). Iskra azonnal elhelyezkedett a felfújható szülőkádjában, amitől sokkal jobban érezte magát. A babát végül valósággal kihúzta belőle a bába, Ellie, miközben „felvettem életem legmélyebb guggolását” – idézi fel a modell, nem fukarkodva a részletekkel. A videóból később az is kiderül, hogy két fa is kinőtt a kertben ott, ahol a méhlepényt elásták.

Ekkor jött a legijesztőbb pillanat: néhány másodpercig nem lélegzett a baba.

Felnéztem és egy élettelen, elkékült testet láttam. Nagyon félelmetes volt

– mondja Lawrence a videóban. De aztán a kisfiú oxigént kapott és az újdonsült szülők meghallották a sírását, amitől óriási kő esett le a szívükről. „Mire észbe kaptam, Ellie már intézkedett is.”