A medencefenék nevű intim tájékról nem esik túl gyakran szó, pedig kellene. A nők nagy része napi szintű hátfájással küzd, legtöbbjüknek az ágya nem megfelelő, van, aki túl sokat ül a számítógép előtt, van, aki a rossz tartás miatt szemved sokat, vagy épp ezek a tényezők mind összeadódnak. Nem is gondolnád, de olyan rejtett okok is állhatnak a hátfájás mögött, mint a medencefenék nem megfelelő erőssége.

Mi is az a medencefenék? Izmokból, szövetből és idegekből álló terület, ami támogatja a medence alatti szerveket a működésben. A medencénket a mindennapi életben rengeteget használjuk, mozgás közben, járáshoz, üléshez, ezért jó, ha minél erősebb ez a terület.

Egyetlen szék csodát tehet, ha fáj a hátad: próbáld ki az alábbi gyakorlatot! Fitteskedjünk Nem érdekel Elolvasom

A fizioterapeuták, az urológusok és a nőgyógyászok is állítják, hogy nagyon fontos ezt a területet minél jobban megerősíteni. Ehhez az alsó hasizmok, a hátizmok és az intim izmok edzése is elengedhetetlen. A gerinced támasztásában ugyanazok az izmok felelősek, mint a medencédében, így egyszerre segítesz a két területen az edzéssel.

Az intim edzést akár az irodában vagy otthon ülve is tudod végezni, egy kis has- és hátizom erősítés pedig reggel vagy este bármikor belefér. Ha fél évig odafigyelsz ezekre, megerősödik a medencéd területe, így jobban "elbírja" majd a hátadat, és a kínzó derékfájás és ebből kialakult hátfájásod is megszűnik.

Erős hátfájás gyötör? A következő jógafajta segít a gyógyulásban! Fitteskedjünk Nem érdekel Elolvasom

Ha szeretnéd egy kicsit a hátizmaidat edzéssel megerősíteni, ezeket a gyakorlatokat végezd minél rendszeresebben:

Galéria / 3 kép Gyakorlatok hátfájás ellen Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria