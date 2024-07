Whisperton brutális őszinteséggel tárulkozott ki a közösségi média mérgező világáról

Az idei díjátadó legnépszerűbb arcai mellett természetesen a tavalyi év jelöltjei és nyertesei is végig vonultak a vörös szőnyegen. Többek között a TikTok berobbanók kategória egyik (tavalyi) kedvenc influenszere, Whisperton is.

A fiatal és tehetséges TikTok sztár most is elképesztő stílust villantott, sőt még egy interjúra is elcsípte a JOY szerkesztője, Bíró Eszter, aki nemcsak arra volt kíváncsi, milyen érzés volt számára visszatérni a gálára nézőként, hanem arra is, mi az a nagyon fontos fűszer, esszencia, amivel színt lehet vinni a social média világában ennyi év után is.

A teljes interjút itt nézhetitek meg:

A JOY Social Media Award vörös szőnyeges szettjei mellett idén sem tudtunk elmenni szó nélkül!

Galéria / 13 kép Volt, aki flitterekben ragyogott a JOY Social Media Award vörös szőnyegén - Íme az est legjobb szettjei Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria