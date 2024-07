„Mindig azt érzem a színpadon, hogy az lesz az utolsó alkalom" - exkluzív interjú a Take That énekesével, Mark Owennel

Koncertjüknek a Budapest Park ad otthont, ahol nemcsak az őket híressé tevő slágereiket, hanem új albumuk számait is eléneklik a nagyérdemű előtt. Július 3-án tehát a Take That zenekaré a főszerep, akik közül Mark Owen egy exkluzív interjút adott a JOY szerkesztőségének. A beszélgetés során a koncert mellett a turnéval járó nehézségekről, szép emlékekről és persze a következő 25 évről is faggattuk őket.

Először látogattok el hozzánk Budapestre. Mit hallottatok Magyarországról? Milyennek képzelitek a magyar közönséget?

Csodálatos dolgokat hallottam Budapestről és találkoztam budapesti emberekkel, de őszintén szólva még számomra is egy új tapasztalás lesz, milyenek az ottani emberek és energiák. Egyszer találkoztam egy magyar művésszel, aki hihetetlen kreatív és kedves volt. Érdekes módon hasonlóan képzelem a találkozást a magyar közönséggel is. Nagyon várjuk, hogy megismerjünk titeket, hiszen nagy célunk volt, hogy olyan helyeken lépjünk fel, ahol eddig még soha.

Hihetetlen utat járt be a zenekar, de mi volt a legnagyobb kihívás a karrieretek során?

Azt hiszem, a legnagyobb kihívásnak azt mondanám, hogy szinten kellett maradnunk, hiszen nagyon fiatalok voltunk, még akkor is, amikor az első koncertjeinken léptünk fel. Mindig is megvolt bennünk a késztetés, hogy a lehető legjobbak legyünk. és ez még mindig így van. A szinten tartás egyik legnehezebb része pedig az volt, hogy megfeleljünk a közönségünk elvárásainak. Mindig magas a mérce, akár a stúdióban vagyunk, akár egy show-t vagy koncertet állítunk össze. Tudni kell megújulni, méghozzá úgy, hogy közben önmagunk maradunk.

Budapesti koncerten a legnagyobb slágereket hallhatja majd a közönség, de ízelítőt kapnak majd a novemberben megjelenő új albumból, a "This Life – Under The Stars"-ból is. Mit jelent a cím?

Volt olyan időszak, amikor nem voltunk együtt, mint zenekar. Az egy igazán tanulságos és nehéz tapasztalás volt számunkra, főleg, hogy ezt követően mindenki a saját útját járta. Ezt talán még egyfajta szikrának is mondhatnám, mert megtapasztaltuk a magasságokat és a mélységeket. Keményen dolgoztunk azért, hogy újra sikeresnek érezzük magunkat és az albumainkat, ezért is gondoltuk úgy, hogy az új számok mellett a minket magasba emelő slágerek is helyet kaphatnak a turné koncertjein. Az új album címe egyébként magát a színpad gyönyörű élményét igyekszik leírni. Amikor mindannyian felmegyünk a színpadra és a nap lemenőben van, a hold pedig felkel, miközben a csillagok előbújnak, megpróbálunk ezzel együtt menni, és a körülöttünk zajló események hangulatának részévé válni.

forrás: Alan Chapman/Dave Benett/Getty Images

Hírnév, utazás és számtalan fellépés. Mindig ilyen életre vágytál?

Minden alkalommal, amikor színpadra állok egy részem azt mondja: lehet, hogy ez lesz az utolsó alkalom. Mindig szerettem a munkám, azt, amit csinálok. Minden percét átélem és élvezem is. Nagyon hálás vagyok azért, hogy ilyen életem volt. És még ki tudja, mennyi ilyen szerencsés időszak áll előttem?!

Hihetetlen, hogy ennyi év után még mindig ugyanolyan sikeresek vagytok világszerte. Mi lenne titkotok?

A kitartás, az összetartás és sosem féltünk a kudarcoktól. Mindig felálltunk és mentünk előre.

Hogyan látod az előtted álló következő 25 évet?

Szeretném, ha minden úgy alakulna, ahogy eddig. Bár megtehetném, hogy pihenek, nem akarok. A zene a mindenem, a szenvedélyem. Ez az a dolog, ami miatt minden nap úgy ébredek fel, hogy az első gondolatom a munka. Szerencsésnek tartom magam, mert a gyerekeim az útjuk elején járnak. A fiam 17 éves, tehát ugyanannyi idős, mint én voltam, amikor elkezdtem a zenekarban énekelni. Bármilyen nehéz is volt néha ez az út, jó látni, ahogy végigmennek mindketten ezen a folyamaton. Hálás vagyok ezért az életért és azért, ami körülvesz. Remélem 25 év múlva is ugyanezt tudom neked mondani.