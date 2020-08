5 instant leves tartósítószer-mentesen egyenesen a konyhából

Most tegye mindenki a kezét a szívére és jöhet a nagy vallomás: ki az, aki a nagy rohanásban még sosem nyúlt az instant leves után, hogy azzal csillapítsa étvágyát? Minden bizonnyal most egész sokan bólogattok! Nem is csoda, hiszen a sok ízfokozó miatt nagyon addiktívak tudnak lenni. Ha mégis rákívánnál, mutatunk néhány egészségesebb verziót, mit otthon is könnyedén összedobhatsz.

Karanténból tanít az olasz nagyi házi tésztát készíteni Életmód Nem érdekel Elolvasom

Eperkrémleves

Sokféle gyümölcsleves-port találunk a boltok polcain, pedig pofonegyszerű elkészíteni őket – és sokkal finomabbak is házi verzióban.

forrás: Getty Images

Hozzávalók:

50 dkg friss vagy fagyasztott eper

5 dl víz

2dl joghurt vagy kókuszjoghurt

ízlés szerint édesítőszer

Elkészítése:

Az epret forraljuk fel a vízzel és az édesítővel, majd turmixoljuk össze és vegyünk ki körülbelül 2 dl-t belőle egy tálba! Keverjük el a joghurttal, ezután mehet vissza a többi eperhez. Hidegen fogyasztáshoz várjunk 2-3 órát, míg teljesen lehűl. Ha szeretnénk, akkor friss gyümölcsöt is adhatunk még hozzá a tálalásnál.

Gombakrémleves

Folytassuk a sort még egy krémlevessel! A gombákat ízlés szerint válogassuk hozzá, nem lőhetünk mellé egyikkel sem.

forrás: Getty Images

Hozzávalók:

1 kis fej vöröshagyma

50 dkg csiperkegomba

1 ek olaj

1 gerezd fokhagyma

2 dl tejszín

5 dl víz

só és bors

Elkészítése:

A kockára vágott hagymát üvegesre pirítjuk. Eközben előkészíjtük a gombát és hozzáadjuk fevágva a hagymához pirulni. Sózzuk, borsozzuk, majd felöntjük a vízzel és tovább főzzük, míg a gomba puha nem lesz. Ezután turmixolhatjuk és mehet bele egy picike tejszín. Ízlés szerinti sült gombával és zöldfűszerekkel tálaljuk.

3 villámgyors recept 3 alapanyagból a home office napok megmentésére Gasztro Nem érdekel Elolvasom

Paradicsomleves

Ez a leves megosztó lehet, hiszen van, aki édesen szereti, van, aki pedig a sós változatra szavaz. Mi most egy sós verziót mutatunk, de ha az előbbire vágynál, tegyél hozzá egy jó evőkanál cukrot vagy más édesítőszert!

forrás: Getty Images

Hozzávalók:

1 fej vöröshagyma

4 gerezd fokhagyma

8 db közepes méretű paradicsom

1 marék friss bazsalikom

só, bors

Elkészítése:

Olajon pirítsuk meg a kockára vágott hagymát! Ha már kicsit barnulni kezd, reszeljük rá a fokhagymát, így süssük tovább ügyelve, hogy meg ne égjen. Ezután mehet hozzá a feldarabolt paradicsom is. Ha már megpuhult, levehetjük a tűzről és hozzáadhatjuk a fűszereket. Az egyveleget turmixgépben krémesre dolgozzuk, utána már csak a tálalás van hátra.

Daragaluska leves

Ez már egy kicsit hosszabb folyamat lesz, mint az instant változat, de a házias ízek kedvelőinek biztosan megéri a fáradozást.

forrás: Getty Images

Hozzávalók:

2 db sárgarépa

2 db fehérrépa

1 db zellergumó fele

1 ek olívaolaj

1 csokor petrezselyemzöld

2 gerezd fokhagyma

1 db paprika fele

1 db paradicsom

só és bors

1 db L-es tojás

3 ek búzadara

1 csipet szódabikarbóna

Elkészítése:

A megtisztított, felvágott zöldségeket olajon megpároljuk. Hintsük rá apróra vágott petrezselyemet, majd öntsünk rá 2 l vizet! Sózzuk, borsozzuk, majd mehet hozzá az áttört fokhagyma és a felaprított paprika és paradicsom. Lassú tűzön fedő alatt puhára főzzük a zöldségeket. Amíg fő a leves nekiállhatunk a daragaluskának. A tojáshoz hozzáadjuk a búzadarát, a szódabikarbónát, és közepesen lágy tésztává gyúrjuk. Állni hagyjuk, míg megszívja magát a dara és csak ezután szaggatjuk bele evőkanál segítségével a forrásban lévő levesbe. Addig főzzük, amíg a galuskák feljönnek a leves tetejére, és legalább a duplájukra nőnek.

Tésztaleves

A boltokban kaphatóakhoz hasonlóan rengeteg féle módon ízestíhetjük, csak egy jó alaplé kell hozzá. Ehhez persze, mint az előző levesnél is idő szükséges, ha nem a leveskockát választjuk, de a kellőképp nagy adagból, akár porciózva is elrakhatunk a mélyhűtőbe ínséges időkre.

forrás: Getty Images

A receptért és az elkészítésért kattints galériánkba!

Galéria / 3 kép Alaplé recept (egy adagra) Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria