Négy ok, amiért beadattam magamnak az influenzaoltást és amiért neked is kéne

Amint olvastam az újságokban, hogy megérkezett a rendelőkbe az ingyenes influenzaoltás, felhívtam a háziorvosomat, és a megbeszélt időpontban elgaloppoztam a rendelőbe. Ott várakoznom kellett a bejárat előtt, a járdán egy darabig néhányadmagammal, majd az asszisztens behívott a váróterembe, ahol rajtam kívül senki se tartózkodott (még sosem éreztem magam ilyen biztonságban egy orvosi váróban, ahol téli időszakokban általában köhögő, lázas emberek ácsorognak, maszk nélkül, egymás hegyén-hátán), ezután beléphettem a rendelőbe, ahol seperc alatt megkaptam az injekciót.

Miért olyan nehéz kifejleszteni a koronavírus elleni vakcinát? Tudomány Nem érdekel Elolvasom

Egyes elemzések szerint a most következő téli időszakban az influenzajárvány enyhébb lesz, mint máskor, mivel mindenki maszkot visel közösségben és kevesebb a tömegrendezvény. Szeretném hinni, hogy tényleg így lesz, de egy kicsit aggódom azért: minél hűvösebb az idő, annál többet tartózkodunk beltéren, akár nagyobb közösségekben is, ami az influenzavírusoknak éppúgy kedvez, mint a koronavírusnak. Egyértelmű volt számomra, hogy ezt a kockázatot idén nem vállalhatom be, mégpedig a következő okokból:

Az influenzajárvány tovább terhelheti az egészségügyi rendszert

Az influenza abban mindenképp hasonlít a koronavírushoz, hogy ha egy egészséges ember viszonylag könnyen át is vészeli a fertőzést, továbbadhatja azt a sérülékenyebb korosztályoknak és a veszélyes alapbetegségekben szenvedőknek. A magyar kórházaknak nem hiányzik még néhány ezer influenza miatt kórházba került páciens.

A tesztkapacitást így is kimaxoltuk

Ha lázad van és végtaggyengeségben szenvedsz, honnan tudod, hogy koronavírus-fertőzést kaptad el vagy influenzás vagy? Nyilván teszteltetned kell magad, márpedig már hetek óta napi 10-12 ezer Covid-tesztet végeznek Magyarországon, ami a hazai tesztkapacitás felső határa. Ha az átoltottság következtében nem (vagy csak nagyon kis eséllyel) kaphatod el az influenzát, akkor a tesztelendő létszám is kisebb marad.

Nagyobb a halálozás kockázata

Ha veszélyeztetett csoportba tartozol, mindenképp oltasd be magad influenza ellen. Egyes kutatások szerint megduplázhatja a halálozás esélyét, ha valaki influenzában és koronavírusban is szenved egyszerre és kórházba kerül. Mindkét betegség megtámadhatja a tüdőt ugyanis. Az influenza egy nemrég publikált magyar kutatás szerint több ezer ember életét követeli évről évre, a 2016/17-es szezonban például 5162 volt ez a szám.

Kevesebb stressz

Azzal, hogy megkaptam az influenza elleni védőoltást, pontosan tudom, hogy az influenzát szinte biztosan nem fogom megkapni ezen a télen. És ami még fontosabb: nem fertőzöm tovább a nálam veszélyeztetettebbeknek. Ha tüneteim lesznek, tudni fogom, hogy nem lehet influenza, kevesebbet kell stresszelnem és vívódnom, Dr. Google-hez fordulnom. Még ha koronavírus elleni vakcinára várni kell is, ezt az apróságot megtettem magamért és az embertársaimért.

Így győzd le a náthát vagy az influenzát minél gyorsabban:

Galéria / 8 kép 8 tipp, hogy gyorsabban elmulaszd a nátha és influenza kellemetlen tüneteit Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria