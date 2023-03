Influencer szeminárium - összegyűltek a legnépszerűbb tartalomgyártók

A Maneki Neko Seminar programjában számos, a szakmájában elismert előadó szerepelt: Fischer Gábor, a TV2 Group programigazgatója az influencerek tévés szereplésének hatásairól osztott meg értékes információkat, Kovács Péter a Google-től az eredményes YouTube csatorna építés témájában, dr. Lukácsy Gergő (Winkler, Barna & Társai Ügyvédi Iroda) a GVH influencerekre vonatkozó szabályozásairól tartott előadást, de fontos tudást adott át Szűcs Gergely az “influencer retorikáról” és Boroznaki Gergely a TikTok-ban rejlő lehetőségekről.

“Szuper volt, hogy az eseményen olyan infókhoz is hozzájuthattunk, amikkel nem feltétlenül találkozunk a hétköznapokban. Ilyenek voltak például a versenyhivatali iránymutatások, a televíziós és egyéb médiamegjelenések hatása a követőinkre vagy a jövőbe tekintő social media trendek. Mind nagyon hasznosnak éreztük a Seminart, hiszen több százezres követőbázissal és milliós elérésekkel komoly felelősség is jár, ezért fontos az edukáció.” - nyilatkozta Nagy Benedek, akinek kumulált követőbázisa már meghaladja az 1 milliót.

A szemináriumot egy kötetlen állófogadás követte a Post For Rent mostanra 100 főre nőtt exkluzív talent portfóliójának szinte minden tagjának részvételével, a Zsiráf Budában. Együtt töltötte a napot többek között Kárpáti Rebeka, Henry Kettner és Kempf Zozó, a hazai top TikTok kreátorok közül például Lady Szomjas, WhisperTon, Kapi Levi, Verebélyi Vivi és Nagy Norbi. A televíziós szférából ismert szereplők, mint Kamarás Norbert, Kármán Odett, Schumacher Vanda mellett a PFR jelentősen megnőtt zenei portfóliójának tagjai: Bruno x Spacc, a ValMar, T. Danny és KKevin.

“Megtiszteltetés volt a Post For Rent meghívása és az, hogy Magyarország vezető influencereinek bemutathattuk a TV2 Csoportot. Megismerhették az elmúlt években elért sikertörténetünket, de fel tudtuk arra is hívni a figyelmet, hogy milyen ereje van még mindig a televíziónak és az együttműködési lehetőségeknek, amit az influencereknek kínálunk. Számos példát sorakoztattunk fel arra, amikor a televíziós jelenlét segítette a kreátor fejlődését.” - hangoztatta Fischer Gábor a TV2 Group programigazgatója.

forrás: Post For Rent

A résztvevők az eseményen kapták meg a számukra megálmodott Hooded Staff x PFR kapszulakollekció darabjait is. A cég ezentúl is hű marad a #DREAMBIGGER mottóhoz, és mindent megtesz azért, hogy az általa menedzselt tartalomgyártók és előadóművészek is átérezzék ezt.

"Talent manager státuszunkból kifolyólag munkánk része, hogy a portfóliónk számára a szponzorációs együttműködés maximalizálásán túl, egyéb együttműködési és személyes üzleti lehetőségekre is felhívjuk a figyelmüket. A családias és összetartó közösség megteremtése volt az első és legfontosabb célunk, aminek következtében a korábban előforduló ‘egymás kárára’ való versenyzés minimálisra csökkenjen és sokkal inkább az legyen a fókuszban, hogy közösen, együttes erővel hova lehet az iparágat fejleszteni. A nyár folyamán érkezünk a Seminar következő állomásával.” - zárta az eseményt a Post For Rent vezérigazgatója, Csiszár Gergő.