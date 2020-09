Immunrendszer erősítése? 3 mítosz, amit nem szabad elhinned ezzel kapcsolatban

A koronavírus megjelenése óta mindenki arra törekszik, hogy erősítse az immunrendszerét. Ilyenkor jönnek a baráti tanácsok arról, hogyan lehet ezt házilag megoldani: sok citromot kell enni, több fokhagymát kell fogyasztani, és jöhet gyömbér tea minden napra. Azonban sokan elfelejtik, hogy az immunrendszer nem egy bizonyos szerv, amit pusztán narancslével meg lehetne erősíteni.

Az immunrendszered hormonok, sejtek, fehérjék együttese, amelyek közösen próbálják leküzdeni a betegségeket, de nem létezik varázstabletta, amitől pikk-pakk ellenálló leszel még a koronavírussal szemben is. A fent említett tippek nem ártanak, nyugodtan egyél-igyál több citromot, de sose felejtsd el, hogy az alábbi három állítás valójában csak mítosz!

Mítosz: A C-vitamin gyorsan megerősíti az immunrendszered

Szó se róla, a C-vitamin nagyon-nagyon fontos a szervezeted számára, és igen, az immunrendszerednek is. Azonban a Harvard Health szerint önmagában az, hogy belekezdesz egy nagy kúrába, még nem tesz sokkal ellenállóbbá a megfázásokkal szemben. Szakértők szerint az, hogy sokat alszol, egészégesen étkezel, és rengeteg zöld levelű zöldséget fogyasztasz, annál inkább segít a testednek erősödni, arról nem is beszélve, hogy az étrendedben lévő C-vitamin épp elég a szervezetednek. Sokkal jobb, ha így juttatod be a testedbe, mintsem hol nagyobb adag C-vitamint szedsz tabletta formájában, hol pedig felhagysz vele, és hirtelen kell megszoknia a szervezetednek a csökkenést.

Mítosz: A multivitamin az egyetlen, amire szükséged van

A multivitaminok ártani nem fognak, nyugodtan szedd őket - de a Harvard Health szerint ez sem tesz nagy különbséget az immunrendszered tekintetében, hacsak nem szenvedsz belőle nagy hiányt. Úgy vélik, jót tesz neked, de közel sem annyira, mint a pihenés, mozgás és a kiegyensúlyozott étrend együtt. Az immunrendszeredfunkcióinak erősítésében nem játszik nagy szerepet az, ha ezt szeded, csak kiegészítésként lehet jó!

Mítosz: Az immunrendszert nem lehet megerősíteni

Na, ez sem igaz! Ahogy írtuk, önmagában a vitaminkúra kevés, ha nem figyelsz az egészséges életmódra, de igenis lehet erősíteni az immunrendszereden. Ez a jelen helyzetben, az influenza szezon előtt nagyon fontos: mostantól kezdj el többet mozogni (de ne túl sokat, mert azzal az ellenkezőjét éred el), egyél több gyümölcsöt és zöldséget (nem csak pirítva vagy párolva), és ne az alváson próbálj meg spórolni. Ez a három dolog nem csak az immunrendszeredet erősíti, de energikusabbá is tesz, így nagyobb eséllyel gyűröd le a betegségeket. Ha pedig kiegészíted teaivással, vitaminokkal, az eredmény még szuperebb lesz!

