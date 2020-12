Legyen a barátod az E- vitamin most a téli időszakban. A koronavírus kapcsán is erősen javasolják a C-és D-vitamin mellé, antioxidáns hatása miatt, de a többi, szervezetre gyakorolt jótékony hatása sem elhanyagolandó. Lássuk, miért is érdemes szedni, illetve természetes formában miben találod meg. Az Éva magazin írása.

Az E- vitamin, más néven Alfa-tokoferol, egy zsírban oldódó vitamin. Elsősorban antioxidáns hatása miatt hasznos a szevezet számára. Miben rejlik antioxidáns hatása? Kezdjük szerepének bemutatását az alapoknál. Sejtjeink anyagcsere folyamata során, úgynevezett szabadgyökök is létrejönnek. Ezek létrejötte természetes folyamat, ám a szabadgyökök az élő szervezetben az ép sejteket károsítják. Írtó nagy a reakcióképességük és sejtrongáló tevékenységük igazolható, emiatt sejtméregnek is nevezik őket. És itt jön a képbe az E-vitamin! Ez E-vitamin, képes meggátolni a sejtek oxidációs folyamatai során keletkező szabadgyökök termelődését. Ezzel a tevékenységével támogatja az immunrendszerünket. Emelett védi a szívet, azon belül a koszorúereket, gátolja a vérrög képződést, így megvéd a trombózis, szélütés, szívroham kialakulásától. Jót tesz a bőrnek, védi a magzatot várandósság alatt és segít csökkenteni a fertőzések kialakutását. Olvasd el ezt is! Olvasd el ezt is! 10 szuper immunerősítő tea, ami garantáltan kilövi a bacikat 10 szuper immunerősítő tea, ami garantáltan kilövi a bacikat Testem Nem érdekel Elolvasom Ha szeretnéd megtudni, hogy milyen természetes forrásból tankolhatod fel a szervezetedet E-vitaminnal, nézd meg Galériánkat. Galéria / 5 kép Építsd immunrendszeredet E-vitaminnal a vírusos időszakban Megnézem a galériát Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria Hogy tetszett a cikk? Egynek jó. Nice job! Imádom! Tovább olvasok