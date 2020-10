Jenna Dewan az elmúlt néhány hónapban kizárólag családjára koncentrált, és cseppet sem bánta, hogy a munka most háttérbe szorult az életében. Ez persze nem csoda, hiszen áprilisban született meg második gyermeke, a kis Callum Michael, akit vőlegényével már nagyon vártak. A koronavírus miatt most egyébként sem igazán volt ajánlatos kimozdulni otthonról, Jenna pedig egy posztban mesélt is arról, hogy 400 napja sülve-főve együtt van a család.

Itthon vagyunk együtt már több, mint 400 napja, és ez még folytatódik... Ez a férfi csodálatos apa, vigyáz ránk, a házra, MINDENRE. Már egyhuzamban harmadik éjszaka ő van Callummal, hogy én pihenhessek.

Jenna Dewan pedig most egy édes fotót is megosztott kisfiáról, amin jól látszik, hogy az elmúlt néhány hónapban milyen nagyot nőtt. Oltárian aranyos!

Jenna Dewan és Steve Kazee kapcsolata 2018-ban kezdődött, és látszik, hogy őrülten szerelmesek egymásba!

