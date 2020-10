Gal Gadot a 2017-es Wonder Womannel került fel a sztárvilág térképére, pedig első szerepét még 2007-ben kapta. Milyen kár, hogy az ismertség ilyen sokáig megváratta, hiszen a színésznő személyében egy olyan példakép érkezett Hollywoodba, amilyen már kijárt a világnak. A 35 éves csillag ugyanis egy végtelenül természetes és bájos személyiség, akit bár mindig hajt a maximalizmus, sosem tűnik törtetőnek vagy erőszakosnak, nem csoda, hogy negatív kritikából is keveset kap.

Biztos köze van ehhez annak is, hogy Gal Gadot már érett nőként csöppent bele ebbe a világba, és hamar meghúzta a sajtó előtt azt az éles, jól látható vonalat, amit nem lehet átlépni. Gal magánéletéről sem cikkeznek a lapok, pedig a színésznő már 12 éves házas, párjával pedig olyan harmóniában élnek, amit sokan megirigyelhetnének. Ezt bizonyítja legfrissebb posztjuk is!

Gal és férje, Yaron Varsano nem tolja túl a social mediát, ám pár napja házassági évfordulójuk alkalmából mind a ketten üzentek pár kedves sort a másiknak, sőt, Yaron posztolt egy eddig sosem látott esküvői fotót is magukról.

A színésznő még jóval azelőtt tartotta esküvőjét, hogy befutott volna, ami nagy kár, mert nem tudjuk, te hogy vagy vele, de mi nagyon megnéztük volna nagy napot. Mondjuk már ez az egyetlen kép is árulkodik róla, hogy a sztár gyönyörű menyasszony lehetett, nem?

