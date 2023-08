Elmesélem, milyen az élet egy pornófüggő férjjel: így befolyásolta a házasságunkat

A pornófüggőség az a téma, amiről nem szívesen beszélünk, ha pedig valaki szóba hozza, akkor próbálunk nem tudomást szerezni róla, vagy úgy csinálunk, mintha ez a dolog nem is létezne. Pedig ez egy olyan téma, amiről igen is fontos beszélnünk, hiszen sok olyan házasság van, ahol a pornófüggőség kisebb, vagy adott esetben nagyobb problémákat okoz.



A kérdés leginkább az, hogy mi az a mennyiség pornófogyasztás tekintetében, ami még egészséges, és mikor kérjünk segítséget? Egy TikTok felhasználó, Jourdan Kehr úgy döntött, hogy nyíltan beszél férje pornófüggőségéről, hogy figyelmeztesse a többi nőt arra, hogy nem kell mindenbe beleegyezni, és minden felett szemet hunyni, még akkor sem, ha életünk szerelméről van szó.



Néhány videójában például arról beszél, hogy micsoda mítoszok övezik a pornófilmeket, amelyekről a közhiedelem azt hiszi, hogy képes megfűszerezni a párkapcsolatot, Jourdan viszont úgy gondolja, hogy ez nem így van:



„A pornó teljesen átprogramozza az agyadat és újrakondicionálja a testedet. Rossz, ha az a személy bánt téged, akit szeretsz. A szülés utáni időszak volt a legnehezebb, mert minden pillantása emlékeztetett arra a nőre, aki nem volt elég neki” – mondta Jourdan, aki férjével együtt felismerte a problémát, és már semmit nem bíznak a véletlenre, még a sima mozifilmekkel kapcsolatban sem:



„Kutattam egy keveset az Oppenheimer című filmmel kapcsolatban, mert tudtam, hogy van benne egy szexjelenet Florence Pugh szereplésével. A férjemmel eldöntöttük, hogy amikor egy filmben meztelenkedés van, akkor a férjem becsukja a szemét és a vállamra hajtja a fejét, amit én jelzésül akkor kopogtatok meg, ha vége van azoknak a bizonyos jeleneteknek.”



A feleség vallomása végül felkerült a Twitterre is, amit azóta már több, mint 38 millióan (!!!) megnéztek, ez viszont nem feltétlenül pozitív. Jourdan elárulta, hogy rengeteg durva és gyűlölködő üzenetet kap az emberektől, de szerencsére olyan nők is rendszeresen küldenek neki üzenetet, akik hasonló dolgokon mentek keresztül, vagy a férjük elhagyta őket például azért, hogy pornót nézhessen.



Összességében a pornófüggőség még mindig nagyon kényes dolog, és láthatóan az emberek még mindig nem tudják jól vagy higgadtan kezelni az, ha valaki erről a témáról akar beszélni... Pedig, ha beszélünk róla, az rengeteg dolgon segíthet, szóval semmiképpen ne maradjunk csendben!



