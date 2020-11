Ha otthonteremtésről van szó, sokak fejében az első, ami eszébe jut, az az IKEA. Egy felmérés szerint 10-ből egy európai gyerek az előbb említett bútorház által gyártott ágyban fogant, és szinte nincs olyan, akinek ne lenne legalább egy bútor a lakása az áruházláncból. De az IKEA legalább ennyire népszerű akkor is, ha egy kis inspirációs sétára, vagy épp egy finom, de pénztárcakímélő ebédre vágynánk, ám most bebizonyította a vállalat, hogy nem csak az érdekli, hogy milyen termékeket viszünk tőle haza, hanem az is, hogy ezután mi történik a négy fal között.

forrás: IKEA

Az otthonnak ugyanis egy biztonságos helynek kell lennie, ez azonban sokak számára nem az. Egy ideje már feszegetett téma, hogy a koronavírus-járvány a szokásosnál is nehezebb helyzetbe hozta a családon belüli erőszak áldozatait, de azt például tudtad, hogy csak hazánkban tavasszal a segélyvonalakra beérkezett hívások száma 50%-kal növekedett meg? Ezért fogott most össze az áruház a Nők A Nőkért Együtt az Erőszak Ellen (NANE) Egyesülettel, hogy közösen hívják fel a figyelmet erre a sokszor láthatatlan, de nagyon is valóságos problémára. Az IKEA Magyarország a következő két évben 35 millió forinttal támogatja majd a szervezet munkáját és az érintetteket, valamint most készítettek egy igazán megrázó kampányfilmet is a családon belüli erőszakról.

Az elkészült anyagra pedig csak egy szó van: hidegrázós! Ezt tényleg mindenkinek látnia kellene, hiszen kevés rosszabb van, mikor az ember már a saját otthonában sem érzi magát biztonságban.



És EZT LÁTTAD MÁR?

Galéria / 10 kép Sztárok, akik családon belüli erőszak áldozatai lettek Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Ne félj segítséget kérni! Ha úgy érzed, hogy neked vagy valakinek a környezetedben segítségre lenne szüksége, hívd a NANE segélyvonalát, ami a 06-80-505-101-es számon érhető el.