II. Erzsébet eléggé haragszik Harry hercegre

Van, hogy a te nagyid is mérges, és inkább nem is kerülnél a szeme elé? Akkor képzeld magad elé azt, hogy milyen lehetett Harry herceg arca, mikor megtudta, hogy II. Erzsébet nem kicsit bosszús rá. Sőt, nem csak, hogy haragszik, de még haza is rendelte Angliába, ugyanis elege lett abból, hogy az amerikai elnökválasztáson való szavazásra késztető kampányban szerepelt a herceg. Felesége kérlelésére vett részt a kampányban, ami az amerikaiakat buzdítja szavazásra és a politika követésére.

A The Sun úgy értesült, hogy Erzsébet királynő tisztázni szeretné Harry herceggel, hogy miért volt szüksége arra, hogy beálljon az amerikai politikába még ilyen apró szinten is.

Meghan Markle rúzsával üzent a királynőnek Sztárok Nem érdekel Elolvasom

Sokan állítják, hogy Harry nem csak a királynő kérésére, de saját kedve szerint is hazalátogat. És ha már az utazás miatt úgyis kötelező 2 hétig karanténban lennie, lehet, hogy rájön, mennyire hiányzik neki Anglia...

És ezt láttad már?

Galéria / 10 kép 10 dolog, amire Meghannak sikerült rávennie Harry herceget Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria