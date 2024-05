Így védd meg az otthonodat a betörőktől, ha elutazol

Aki már utazott el otthonról hosszabb időre, az pontosan tudja, hogy mennyire pihentető és különleges érzés kiszakadni a megszokott hétköznapokból, eltölteni egy kis időt azzal, hogy semmilyen kötelességre nem kell gondolnunk. De mint mindennek, a vakációknak is meg van a fényes és az árnyékos oldala is. Szerencsére a kellemetlenségek gondos előkészületekkel megelőzhetőek.

Üresen hagyjuk a lakást, de vajon mi leszünk az elsők, akik újra belépnek majd az ajtón?

Amikor 1-2 hétre, vagy akár csak pár napra üresen hagyod a lakásod, nagy stresszfaktort okozhat, hogy mi van, ha éppen akkor törnek be hozzád. Sajnos betörések mindig is voltak és lesznek, az ellen nem tudunk tenni, hogy a betörők tevékenységét megállítsuk, de saját otthonunkat megvédhetjük tőlük. Több módszer is ismert, amire sokan esküsznek, most mutatunk néhányat!

forrás: Photo by Marissa Grootes on Unsplash Ha elutazunk, akkor érdemes átgondolni, hogyan védhetjük meg az otthonunkat a betörőktől addig, amíg távol vagyunk!

Szerezz be egy elektromos biztonsági rendszert!

A mai világban a legegyszerűbb, ha a technikára bízzuk a dolgot, ha tehetjük. Egy okostelefonról vezérelhető, szintén okos rendszer lehet az első számú védvonalad ha elutazol, de még akkor is ha otthon vagy. A mozgásérzékelős riasztók érzékelik az olyan mozgásokat, amiknek nem szabadna létezniük, illetve az ajtók és az ablakok hirtelen, kéretlen kinyílását is. Érdemes olyan rendszert választani, ami amellett, hogy hangos riasztójával felkelti a szomszédok figyelmét és remélhetőleg elijeszti a betörőt, a szolgáltatón keresztül a rendőrségnek is kiküldi a riasztást.

Törődj a postaládáddal!

Egy túltömött postaláda elég egyértelmű jel a betörők számára, hogy a lakásban egy ideje nem járt senki. Próbáld ezt elkerülni, akár azzal, hogy a szolgáltatóknál jelzed, hogy a számlákat és csekkeket ne küldjék ki fizikai formában. Ha ezt nem tudod megtenni, akár kérj meg egy szomszédot, vagy családtagot, hogy egyszer-kétszer ürítse ki a te postaládádat is.

Az időzítők csodát tehetnek.

Léteznek nagyon egyszerű kis szerkezetek, amikkel az utazásod idejére be tudod időzíteni az elektromos eszközeidet. Például, hogy a nappali álló lámpája minden nap este 8 és 11 között égjen, vagy akár, hogy a TV minden nap egy röpke órára bekapcsolódjon. Ezek egyértelmű jelei annak, hogy van otthon valaki.

Trükközz az autókkal!

Igaz az időzítők használata egy nagyon hatásos módszer, de még ezt az álcát is elárulhatja az, ha a ház előtt egyetlen egy autó sem áll. Ha az otthonod kialakításán látszik, hogy legalább egy autónak tulajdonosa vagy, de az autó nincs a helyén, az sejteti, hogy valójában nem vagy otthon. Ha az utazásod kivitelezhető autó nélkül, vagy akár több járműved is van, ügyelj arra, hogy látható helyen hagyd. Erre leginkább a kocsifeljáró alkalmas, így nem rejted a garázsba, de mégsem hagyod az utcán. Ha ezt nem tudod megtenni, kérj meg egy szomszédot, hogy használja parkolóként a te házad előtti területet, vagy akár a kocsifeljárót, ezzel is fenntartva a látszatot.

Tudtad, hogy a betörőknek titkos jelzéseik vannak, amelyekkel megjelölik a kinézett lakásokat, házakat? Ha kíváncsk vagy, mik ezek, és mi a jelentésük, akkor azonnal katt a galériára!

Galéria / 7 kép Ezek a betörők titkos jelzései: így jelölik meg a kinézett lakásokat, házakat Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria