10+1 trükk, amivel plusz pénzre tehetsz szert: így egészítsd ki a havi fizudat

Te se bánnád, ha a havi fizetésed mellett szert tudnál tenni némi plusz pénzre, és nem azzal, hogy MINDEN szabadidődet beáldozod egy második munkahely kedvéért? Egy kis kiegészítés mindenkinek jól jön, a sok kicsi sokra megy elve pedig ebben a témában nagyon is igaz! Pár ezer forintnak is nagyon tudunk örülni, még ha nem is tűnik nagy összegnek, hiszen amikor ezzel is ki tudjuk egészíteni a havi fizunkat, miért ne élnénk a lehetőséggel?

Most ennek kapcsán készítettünk egy cikket, ahol mutatunk néhány szuper ötletet, melynek segítségével plusz összeggel pótolhatod ki a havi bevételed. Megéri foglalkozni ezekkel!

Kérdőívezés

A neten vannak olyan cégek, melyek fizetnek azért, hogy kérdőíveket tölts ki különböző témákban. Van, hogy a vásárlási szokásaidra kíváncsiak, van, hogy aktuális társadalmi kérdésekben érdekli őket a véleményed; ilyenkor küldenek egy netes kérdőívet, amit akkor töltesz ki, amikor ráérsz, ezért pedig fizetnek is. Egyes helyeken például pontokkal, melyeket aztán vásárlási utalványra válthatsz be, de olyan is van, hogy egy 60-90 perces online (vagy személyes) beszélgetésre hívnak el, és a véleményedért cserébe vásárlási utalványt adnak. Megéri körülnézni! De mielőtt regisztrálnál, mindig nézz utána, milyen véleményeket írtak az adott cégről a neten (Facebookos csoportok is vannak), nehogy belefuss egy átverésbe!

Pontgyűjtés és hűségprogramok

Érdemes csatlakozni a hűségprogramokhoz és gyűjteni a pontokat, ha vásárolsz, mert ezek nemcsak aktuális kedvezményeket biztosítanak, de később a végösszegből is levonhatod őket bizonyos boltoknál. Nézz utána, hogy ahol szoktál vásárolni, van-e hűségprogram (szinte mindenhol van már), és kezdd el használni, mert tízezreket bukhatsz, ha nem teszed!

Apropó bevásárlás, június 6-9. között idén is jönnek a JOY-Napok, mely során több, mint 1000 üzletben válthatod be a kedvezményeket, ráadásul akár 60%-os akciókra is szert tehetsz. Ez idő alatt pedig például a SPAR üzleteiben is beválthatsz kupont, érdemes megnézni a kínálatot a joynapok.hu-ra kattintva!

Lépj be az egészségpénztárba

Az egészségpénztár lényege, hogy bizonyos gyógyszereket, magánorvosi vizsgálatokat, sőt, akár matracokat, nyakpárnákat is úgy vásárolhatsz meg ennek segítségével, hogy a befizetések után 20% adóvisszatérítést igényelhetsz (évente akár 150 ezer forintot!). Sőt, pénztári egyenleged olyan élethelyzetekben is felhasználhatod, mint egy gyermek születése, nevelése, beiskolázása, a lakáscélú jelzáloghitel törlesztése, az idősgondozás, vagy a temetés költségeinek elszámolása. Rengeteg előnye van, ha használod, érdemes utánajárni a lehetőségeknek. Ráadásul egyes helyeken extra kedvezményt is adnak, ha EP-kártyával fizetsz.

Most pedig igazán jó hírünk van, mert a JOY-Napok alatt, június 6-9. között megéri regisztrálni, hiszen díjmentesen kaphatod meg első OTP Egészségkártyádat! További részletekért gyere a kuponleírásra, valamint nézz utána a lehetőségeidnek!

Add el megunt holmijaidat

Érdemes egy-két napot arra szentelni, hogy összeszeded a lakásban azokat a dolgokat, amelyekre neked már nincs szükséged, és eladni őket. Meg fogsz lepődni, milyen sok tárgy lapul az otthonodban, amit évek óta elő sem vettél, legyen az ruha, egy kenyérsütő gép vagy akár gyerekkorod porcelánfigurái, amiket egy dobozban tárolsz valahol a padláson. Talán nem is gondolnád, de a nosztalgikus tárgyak, régi plüssök vagy Kinder, Meki figurák iránt is van bőven kereslet, úgyhogy érdemes a neten csekkolnod, mit mennyiért adhatsz el.

Sőt, akár garázsvásárt is csinálhatsz, így még több holmit eladhatsz anélkül, hogy postázással kéne foglalkoznod.

Jelentkezz statisztának

Ha van szabadidőd és szeretnél plusz pénzt keresni, ez szuper ötlet lehet, hiszen nem egy állandó másodállásról beszélünk, hanem időszakos munkáról. Számos olyan műsor létezik, melyekhez keresnek statisztát, változó, milyen mértékben: van, ahol csak a háttérben kell állnod és olyan is, ahol a közönségben ülve kell tapsolnod. Pár órát vesz igénybe (nyilván műsortól függően persze), így még az egész hétvégéd sem megy rá.

Indulj versenyeken

Van valamilyen erősséged? Például imádsz fotózni és értesz is hozzá? Jól írsz? Szívesen kirakózol vagy gyönyörűen festesz? Mindegy, mi ez, érdemes rákeresned a neten, vannak-e versenyen, pályázatok, amelyeken indulhatsz a témában, mert sok esetben a főnyeremény pénzösszeg vagy vásárlási utalvány. Fotó- vagy novellapályázat, kiírás amatőr vagy profi festőknek, sőt, még puzzle-verseny is van évente párszor, szóval megéri kicsit kutakodni a témában, ami közel áll hozzád. Ha nem is nyersz, legalább jól szórakoztál közben!

Indíts saját profil TikTokon, Instán és posztolj arról, amit szeretsz csinálni

Bár ma már szinte mindenki gyárt tartalmat a közösségi médiára, attól még neked is megéri belekezdeni! Ha van valami, ami érdekel (például imádsz olvasni vagy horgolni, esetleg számos takarítási tipp van a tarsolyodban vagy úgy sütsz, mint a környéken senki más), akkor érdemes lehet profilt készíteni ennek. Posztolni róla, jelen lenni több platformon, és ha sikerül követőbázist kiépítened, sok embert elérned, előbb-utóbb a márkák is felfigyelnek rád. Ez nyilván hosszabb folyamat, szóval csak akkor van értelme belekezdeni, ha hobbiként tudod csinálni és élvezed is!

Jelentkezz terméktesztelőnek

Ez egy plusz tipp, hiszen itt végül is nem pénzösszeg üti a markod, hanem ingyen terméket kapsz, ami azért szintén nem jön rosszul. A neten érdemes rákeresned, hol és mit lehet kipróbálni: van, hogy szépségápolási terméket (például naptejet) tesztelhetsz, de olyan is, hogy tisztítószereket vagy élelmiszert kapsz. Cserébe általában vagy a közösségi oldaladra kell posztolni ezekről, vagy szimplán egy kérdőívet kell kitöltened.

Add el a fotóidat

Ha ügyes fotós vagy, van lehetőséged akár eladni a képeidet stock képügynökségeknek. Ilyenkor több dologtól függően kapsz jutalékot, általában a letöltő fél által kifizetett összeg egy részét (például 33%-ot), de ez az adott oldal függvényében változik. Érdemes utánanézned, és ha úgy érzed, a fotóid érdekesek lehetnek, engednéd, hogy mások használják őket például cikkekben, úgy megéri regisztrálnod és ezáltal plusz pénzre szert tenni.

Legyél cica- vagy kutyaszitter!

Ezt csakis azoknak tanácsoljuk, akik tényleg szeretik az állatokat, szívesen vigyáznak rájuk, értenek hozzájuk és rugalmasak. Amikor ugyanis valaki elutazik, de nem tudja kis kedvencét magával vinni, gyakran cica- vagy kutyaszitter segítségét kéri etetésben, játékban, sétában, stb. Minden eset más; van, amikor csak etetni kell beugrani napi két-háromszor és játszani picit, van, amikor magadhoz veszed az állatot az adott időre, ez mind változó. Nézz utána a neten a lehetőségeknek, és ha úgy érzed, megfelelnél erre a feladatra, jelentkezz! Természetesen fizetnek a segítségért.

+1: Vásárolj kedvezményesen!

Ne felejtsd el felírni, hogy június 6-9. között megrendezésre kerülnek a JOY-Napok, melynek keretén belül óriási kedvezményekkel vásárolhatsz szépségápolási termékeket, takarítóeszközöket, élelmiszert, ruhát, könyvet, elektronikai eszközöket - egy szó, mint száz, lényegében mindent! Érdemes ilyenkor betárazni azokból a termékekből, melyeket amúgy is megveszel X időnként, mert így igazán jól járhatsz.

A kuponokat a megújult JOY Hungary Appban is megtalálod!

