„Őrület, nem?” – kérdezte A narancsvidék sztárja, Rachel Bilson, amikor egy interjújában bevallotta, 38 éves koráig nem volt orgazmusa behatolással történő szexuális aktus közben férfiakkal. Pedig a színésznő története valójában korántsem egyedi, sőt! Az orgazmus-szakadék ugyanis továbbra is óriási heteroszexuális párkapcsolatokban: a világ vezető óvszergyártója, a Durex kutatása szerint a férfiaknak átlagosan akár négyszer gyakrabban van orgazmusa, mint a nőknek az együttléteik alatt, holott maszturbálás során a nők 95 százaléka könnyedén, akár perceken belül eljut a csúcsra. Mégis, az önkielégítés ma is tabutémának számít a nők körében – ahogyan a vibrátorok használata is. Ezen szeretne változtatni Magyarország első, kifejezetten nőknek szóló szexshopja, a Lib Women's store is!

Aki vibrátort vesz, annak problémája van?

„Kezdjük azzal, hogy hiányzik a témában a kellő önismeret” – mondja nekünk a budapesti Paulay Ede utcában található üzlet egyik társalapítója, Jani-Téglásy Lili. „Sokan nem is mernek beszélni róla, és nem csak másokkal szemben titkolóznak, magukban sem tudatosítják a problémáikat, legyen szó például inkontinenciáról, vagy a medencefenéki izmok túlfeszülése okozta fájdalmas behatolásról, pedig ezekre van megoldás, eszköz. Ráadásul számtalanszor jön be hozzánk az üzletbe olyan nő az idősebb generáció tagjai közül, akinek életében nem volt még orgazmusa, sőt, azt sem tudja, mi esik jól neki” – emeli ki Lili.

„A nők hajlamosak alárendeli magukat a szexuális párkapcsolataikban, öntudatlanul is belénk van nevelve, az a fontos, hogy a férfi elélvezzen, mi meg legfeljebb színlelünk egy orgazmust, és akkor mindenki boldog. Ez egy olyan bevett szokás, ami sajnos normalizálódott, miközben nem szabadna, hogy így legyen.”

Lili szerint továbbra is gyakori tévhit, hogy ha egy nő vibrátort vásárol, akkor valami „nincs rendben vele”, és semmilyen szinten nincsen reprezentálva sehol, nőként mennyi lehetőségünk van arra, hogy kényeztessük magunkat – ami nem mellesleg a párkapcsolatunkat is erősítheti, építheti.

Oktatni kell az orgazmust?

„Azt sem szabad elfelejteni, hogy a szexet ma is leginkább a behatolással azonosítják, miközben rengeteg változata van” – veszi át tőle a szót az üzlet másik társalapítója, Dobó Nagy Fanni. „Pedig számtalan nőnek nem volt hüvelyi orgazmusa, jóval nehezebb elérni azt, éppen ezért érhető, ha valakit stresszesé tesz, amiért nem sikerül megtapasztalnia – hiszen mindenhonnan ez ömlik ránk, a pornófilmek is legfőképpen erre vannak kihegyezve.” Lili és Fanni például a bolt megnyitása után realizálták, hogy muszáj hatalmas figyelmet fordítaniuk az edukációra is, akár a szexuális segédeszközök, játékok használatának előnyeiről (amelyek segíthetnek karban tartani a medencefenék izmait), vagy a (rendszeres) orgazmus előnyeiről: „Igen, boldogabbak leszünk miatta, és jobban érezzük magunkat a bőrünkben, de nem csak erről van szó. Jótékony hatással van a szív- és érrendszerre, erősíti az immunrendszert is” – hangsúlyozza Lili.

A Lib Women's store tulajdonosai, Jani-Téglásy Lili és Dobó Nagy Fanni.

Elsőre jót?

A Lib Women's store tulajdonosai azt tanácsolják, hogy aki teheti, inkább személyesen vegyen vibrátort (Főleg először!), mert úgy látják, pusztán a webshopokon szereplő leírások alapján nehéz kiválasztani a számunkra legmegfelelőbbet. „Mivel ezeket az eszközöket nem lehet visszaküldeni, egyáltalán nem mindegy, melyiket viszi el az ember. Fontos, hogy a nők meg tudják fogni és nézni őket élőben, érezzék, milyen anyagból vannak, kipróbálhassák, hogy rezegnek, már csak azért is, mert ha valaki esetleg rosszul dönt elsőre, könnyen lehet, hogy azt fogja hinni, egyik sem megfelelő számára, és inkább feladja a keresést” – tudjuk meg tőlük.

„Mi nagyon igyekszünk, hogy ne tegyük kellemetlenné ezt a helyzetet senkinek sem. Tényleg azt gondoljuk, ez egy természetes dolog kellene, hogy legyen – nem olyasvalami, amit szégyellünk.”





Lili és Fanni azt vallja, ahogy a pszichológusnál, úgy a vibrátorvásárláskor is az első óra az ismerkedésről szól – és éppen olyan nehéz elsőre megtalálni a számunkra tökéletes eszközt, mint azonnal a nekünk legmegfelelőbb terapeutához foglalni időpontot.

Vásárolj okosan vibrátort!

„Az első kérdés, amit mindenkinek fel kell tennie magának, az az, hogy egyedül, vagy a párjával szeretné használni a készüléket? Ezzel máris leszűkítheti a kört. Amennyiben viszont valaki kizárólag magának venné a vibrátort (és korábban sosem volt neki), akkor azt kell eldöntenie, inkább csiklót, vagy hüvelyt izgató eszközt keres, illetve olyat, amelyik mindkettőre alkalmas? A legtöbben ezen a ponton bizonytalanodnak el, mert ahogyan azt említettük is, leginkább a hüvelyi behatolás él mindenki fejében az orgazmus elérése kapcsán” – osztják meg velünk. Arra biztatnak mindenkit, gondolják végig, mi esik nekik a legjobban, ha ezzel tisztában vannak, akkor például választhatnak nem flexibilis, hanem fix fejű G-pont vibrátort.

„Általánosságban el lehet mondani minden készülékre azt is, hogy minél inkább textúrált a felülete, annál intenzívebb a rezgés, ezzel érdemes számolni. Sokan félnek a rezgés erősségétől kezdetben. Ha valaki érzékenyebb, annak például elemmel működő vibrátort ajánlunk, mert azok gyengédebbek, mint a tölthetőek.”

Fanni azt javasolja azoknak, akik most először vásárolnak vibrátort, hogy olyan mellett tegyék le a voksukat, amelyet minél többféleképpen lehet használni. „Ez is egyfajta beruházás, főleg első alkalommal – és nem biztos, hogy azonnal eltalálod, mi lehet jó érzés a testednek, a bőrödnek. Vannak például olyan multifunkcionális készülékek, amiknek külön tudod irányítani a rezgő és a szívófejét. Egyébként a legalapvetőbb szabály az, hogy ami külső használatra van, azt nem vetheted be másképp, viszont, ami belső használatra lett kialakítva, azzal belsőleg és külsőleg is kényeztetheted magad” – teszi hozzá Fanni.

A Lib Women's store tulajdonosai, Jani-Téglásy Lili és Dobó Nagy Fanni pedig ajánlottak pár vibrátort „kezdőknek”, akik egyedüli használatra keresnek készüléket!

