„Azt hiszem, tényleg gyűlölöm az anyósomat. Most mégis mit tehetnék?”

„Mindennél jobban szeretem a páromat, de az anyukáját? Na, őt nem annyira… Annyira igyekszem valahogy ezt elnyomni magamban vagy túljutni rajta, de semmi nem működik. Oké, néha egy ideig működik, de aztán megint mond valami bántót, vagy elkezd hangosan panaszkodni rám valamilyen butaság miatt és akkor megint ugyanott vagyok. Segíts kérlek!” – írta egy házasságban élő anyuka név nélkül a Pure Wow-nak, aki egyszerűen nem tud békésen meglenni az anyósával. Ismerős a szitu? Akkor olvasd el, mit tanácsolt neki a a magazin pszichológus szerzője!

„Kedves kérdező!



Amennyire könnyű a párunkat szeretni, sokszor olyan nehéz az ő szeretteit szeretni vagy legalább kedvelni. De mi van akkor, ha a párod anyukájának nincs szüksége egy teljesen új személyiségre a változáshoz, csak egy kicsit újra kell csomagolni, mint időnként a márkákat. Biztos már eszedbe jutott egy csomó híres szlogen, találj egy megfelelőt az anyósodra is.

Igen, jól érted, komolyan azt mondom, hogy mindannyiunknak egy kicsit olyan az agya, mint a jó marketingesnek és szövegírónak a reklámügynökségeknél, észre sem vesszük, de néhány karakteres véleményeket formálunk az agyunkban magunkról, a párunkról, a kapcsolatunkról és mindenki másról.

Gondolj bele, minden jó dolognak, ami valaha veled történt, van egy pozitív címkéje a fejedben, ahogyan a negatívaknak pedig van egy negatív. Lehet, hogy az anyósodról olyan „hashtageket” alkottál, mint #nemvalónekem #nemcsípemőt #panaszkirálynő és még sorolhatnám. Ne érts félre, nem azt mondom, hogy nem jogos, ahogyan érzel, mert biztosan az. A baj az emberekkel az, hogy ezek a címkék később már nem változtathatók meg csak nehezen, mert evolúciósan nehezen ismerjük be, ha valakit vagy valamit rosszul kategorizáltunk be. Van az anyósodnak jó tulajdonsága is? Akkor próbáld ki a módszeremet!”

- írta a szakember.