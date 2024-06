Így szabadulj meg a fehér, zárt mitesszerektől - Másképp kell kezelni a zárt komedókat

Hiába is szeretnénk, sajnos mindannyian küzdünk aknéval – nem véletlen, hogy ezt tartják az egyik leggyakoribb bőrbetegségnek. A bőr pórusainak eltömődése persze korántsem csak a tinédzsereket érintő probléma, ráadásul akadnak például olyan mitesszerek, amelyek jóval makacsabbak a többinél, mélyebben gyökereznek a bőröd alatt. Éppen ezért nehezebb is megszabadulni tőlük: a fehér fejű mitesszerek a zárt komedó nevet kapták, ezek kidudorodnak a bőrfelszínből.

Ezek nemcsak az arcunkon, hanem a nyakunkon, a hátunkon, de a vállunkon és akár a karunkon is megjelenhetnek, de a szakemberek óva intenek mindenkit attól, hogy otthon, maguknak nyomkodják azokat, mert óriási a hegesedés és az elfertőzés kockázata. Vannak azonban bevált házi praktikák, amelyek segíthetnek, ilyen a teafa olaj, a jojoba olaj, az aloe vera, a méz, a fokhagyma és a zöld tea bevetése. Az olyan hámlasztók, mint a BHA-t tartalmazó szalicilsav csodafegyvernek számítanak a zárt komedókkal vívott harcban, mert mélyen a pórusok alá behatolnak, ezáltal kevesebb bosszantó, fehér fejű mitesszered lehet.

De borzasztóan fontos a megelőzés is: ha odafigyelsz arra, hogy kevesebb fehér kenyeret, süteményt, kekszet, cukros italt és energiaitalt fogyasztasz, kisebb az esélye a komedók felbukkanásának. Fontos az is, hogy odafigyelj a stressz-szintedre, mert az is ronthat a helyzeten, de ugyanígy lényeges az is, hogy sose felejtkezz el az alapos és rendszeres arcmosásról.

